Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Gürcistan Playstation 5 Fiyatlar ne kadar? İşte Gürcistan PS5 fiyatları

Playstation 5 Gürcistan fiyatları Türkiye’de oyun konsollarından alınan KDV ve ÖTV gibi vergilerin yüksek olması sebebiyle vatandaşlara daha uygun seçenekler oluşturuyor. PekiGürcistan Playstation 5 Fiyatlar ne kadar? İşte Gürcistan PS5 fiyatları İşte 2023 Playstation 5 Gürcistan fiyatları

BirBilgi
  • 09.08.2023 12:20
  • Giriş: 09.08.2023 12:20
  • Güncelleme: 09.08.2023 12:21
Abone Olgoogle-news
Gürcistan Playstation 5 Fiyatlar ne kadar? İşte Gürcistan PS5 fiyatları

Gürcistan Playstation 5 Fiyatlar ne kadar? İşte Gürcistan PS5 fiyatları |  Ülkemize piyasaya ilk çıktığı dönem 8 bin TL üzerinden giriş yapan Playstation 5'in güncel fiyatlarının 15 bin ile 20 bin türk lirası arasında seyretmesiyle beraber yurttaşlar Gürcistan Playstation 5 fiyatlarını araştırıyor. Pasaportsuz gidilebilen Gürcistan’da PS5 ücretleri Türkiye’ye kıyasla ucuza satın alınabiliyor. Peki, Gürcistan Playstation 5 Fiyatlar ne kadar? İşte Gürcistan PS5 fiyatları

Sony tarafından diskli ve dijital olmak üzere iki farklı versiyon olarak satşa çıkartlan Playstation 5 (PS 5) her iki versiyonuyla da Türkiye'ye kıyasla daha hesaplı seçenekler sunuyor.

Gürcistan Playstation 5 Fiyatlar ne kadar?

  • Playstation 5 Diskli Sürüm + Konsol | 1.499 lari (15.589 TL) | Türkiye Fiyatı: 16.000 TL ile 22.000 TL arası
  • Playstation 5 Dijital Sürüm + Konsol | 1.549 lari (16.109 TL) | Türkiye Fiyatı: 18.000 TL ile 24.000 TL arası

Bu fiyatlandırmalar, Ağustos 2023'e göre yapılmıştır ve para birimi olarak Lari (1 Lari=10,40 ₺) kullanılmaktadır.

iPhone 14 Pro Max Gürcistan fiyatları
2023 iPhone Gürcistan fiyatları

Sınıır kapısında vergi iadesi

Ayrıca Gürcistan’da gerçekleştirdiğiniz alışverişi “Tax Free” tabelalı mağazalardan gerçekleştirdiğinizde mağazadan almış olduğunuz Tax Free faturası ile sınır kapılarından Playstation 5 için ödediğiniz ücretin yüzde 12’si geri alınabiliyor. Örneğin Playstation 5 Dijital Sürüm + Konsol için bu ücret 1.549 Lari’den 1.364 Lari’ye (14.185 ₺) düşüyor.

Platstation 5 Gürcistan'da ne kadar?

Playstation 5 diskli sürüm ve bir adet oyun konsolu Gürcistan'da 1.499 lariye satılmaktadır. PS 5 Gürcistan'da türk lirası ile yaklaşık 15.589 liraya denk gelmektedir.

BirGün'e Abone Ol