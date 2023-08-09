Gürcistan Playstation 5 Fiyatlar ne kadar? İşte Gürcistan PS5 fiyatları

Playstation 5 Gürcistan fiyatları Türkiye’de oyun konsollarından alınan KDV ve ÖTV gibi vergilerin yüksek olması sebebiyle vatandaşlara daha uygun seçenekler oluşturuyor. PekiGürcistan Playstation 5 Fiyatlar ne kadar? İşte Gürcistan PS5 fiyatları İşte 2023 Playstation 5 Gürcistan fiyatları

Gürcistan Playstation 5 Fiyatlar ne kadar? İşte Gürcistan PS5 fiyatları | Ülkemize piyasaya ilk çıktığı dönem 8 bin TL üzerinden giriş yapan Playstation 5'in güncel fiyatlarının 15 bin ile 20 bin türk lirası arasında seyretmesiyle beraber yurttaşlar Gürcistan Playstation 5 fiyatlarını araştırıyor. Pasaportsuz gidilebilen Gürcistan’da PS5 ücretleri Türkiye’ye kıyasla ucuza satın alınabiliyor. Peki, Gürcistan Playstation 5 Fiyatlar ne kadar? İşte Gürcistan PS5 fiyatları

Sony tarafından diskli ve dijital olmak üzere iki farklı versiyon olarak satşa çıkartlan Playstation 5 (PS 5) her iki versiyonuyla da Türkiye'ye kıyasla daha hesaplı seçenekler sunuyor.

Gürcistan Playstation 5 Fiyatlar ne kadar?

Playstation 5 Diskli Sürüm + Konsol | 1.499 lari (15.589 TL) | Türkiye Fiyatı: 16.000 TL ile 22.000 TL arası

| Türkiye Fiyatı: 16.000 TL ile 22.000 TL arası Playstation 5 Dijital Sürüm + Konsol | 1.549 lari (16.109 TL) | Türkiye Fiyatı: 18.000 TL ile 24.000 TL arası

Bu fiyatlandırmalar, Ağustos 2023'e göre yapılmıştır ve para birimi olarak Lari (1 Lari=10,40 ₺) kullanılmaktadır.

Sınıır kapısında vergi iadesi

Ayrıca Gürcistan’da gerçekleştirdiğiniz alışverişi “Tax Free” tabelalı mağazalardan gerçekleştirdiğinizde mağazadan almış olduğunuz Tax Free faturası ile sınır kapılarından Playstation 5 için ödediğiniz ücretin yüzde 12’si geri alınabiliyor. Örneğin Playstation 5 Dijital Sürüm + Konsol için bu ücret 1.549 Lari’den 1.364 Lari’ye (14.185 ₺) düşüyor.

Platstation 5 Gürcistan'da ne kadar?

Playstation 5 diskli sürüm ve bir adet oyun konsolu Gürcistan'da 1.499 lariye satılmaktadır. PS 5 Gürcistan'da türk lirası ile yaklaşık 15.589 liraya denk gelmektedir.