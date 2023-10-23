H.K.G. davası bugün devam edecek: En ağır cezayı almalılar

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşında evlendirmesine ve istismara yol açmasına ilişkin davaya bugün devam edilecek. Kadın hakları savunucuları, görülecek davaya destek çağrısı yaparak davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını söylediler.

İlayda KAYA

BirGün’ün ortaya çıkardığı İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in, kızı H.K.G.’yi 6 yaşındayken 29 yaşındaki müridi Kadir İstekli ile evlendirmesine ilişkin davaya bugün Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edilecek. Kadın hak savunucuları da H.K.G’nin davasına destek çağrısı yaptı.

KARAR BEKLENİYOR

Sol Feminist Hareket üyesi Avukat Nuriye Alsancak, şu ifadeleri kullandı: “Dosyada gizlilik kararı var. 5’inci duruşmada karar çıkması bekleniyordu ancak sanıkların avukatları savunma için süre istemişti. Mahkeme süre vermeyince avukat dosyadan istifa etmişti. Bu celsede de sanığın avukatı yeni geldiği için tekrar savunma için süre istedi ve yarına (bugüne) ertelenmiş oldu. Bu celsede herhangi bir aksilik olmazsa dosya karara çıkacak. Son 3 celsedir, sanık avukatlarının çabalarıyla dosya çok uzadı. Bu dosya simgesel bir hale geldi. 6 yaşında zorla evlendirilen bir kız çocuğuna şahitlik etmiş olduk. Birçok kız çocuğu aslında bu istismarı yaşıyor. Çünkü tarikatların, cemaatlerin güçlendiği bir dönemdeyiz. Dolayısıyla bu dava dosyası çok önemli. Sanıkların ağır cezalar alması çok önemli. Tarikat ve cemaatlerin kız çocuklarının haklarına yönelik saldırılarına karşı her zaman mücadele etmek gerekir. Karar duruşmasında Sol Feminist Hareket olarak yine orada olacağız, H.K.G.’yi yalnız bırakmayacağız.”

ÇOCUKLARI KORUYALIM

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim de şunları söyledi: “Bu dava toplumdan gizlenmeye çalışıldığı gibi karar da geciktiriliyor. Yarın (bugün) görülecek davada artık bir karar çıkması gerekiyor. Yaşanan bir çocuğun istismarı, kamu kurumlarının bu istismara ortak oluşu. Her gün bir başka tarikat-cemaate bağlı bir kursta ya da yurtta ya da ailelerde yaşanan bir suçu konuşuyoruz. Ne aileler, ne cemaatler ve tarikatlar, ne de yobaz kafalar çocukların geleceğini karartamayacak. H.K.G.’nin davasında sanıklar hak ettikleri cezaları alırlarsa, bir nebze ışık olacak o ortamlarda yaşanan istismarlara. Kendini şimdiye kadar ifade edememiş nice kardeşimiz şu anda yaşıtlarımız belki de seslerini çıkarmaya cesaret edecek. Laiklik ve özgürlük bizler için, çocuklar için, kadınlar için yaşamsaldır."Fidan Ataselim şöyle devam etti: "Çocukların geleceğini karartmalarına izin vermek istemeyen bu karanlığı durdurmak isteyen herkesi bu davaya sahip çıkmaya çağırıyoruz. Laiklik için mücadele ettiğini ifade eden, çocuk istismarına ‘Dur’ diyen, bu yöndeki hükümet politikalarını eleştiren herkesi bu davaya çağırıyoruz. İçeride gizli görülecek olarak bir duruşma olsa da biz dışarda tüm çocukların yanında olduğumuzu göstereceğiz. Beraber seslenelim ve diyelim ki Korkma! Biz varız! Çocukları, kadınları koruyacağız.”

DAVANIN TAKİPÇİSİYİZ

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Avukat Müjde Tozbey ise “Türkiye hukuk sisteminde, istismarcıların mahkemede davayı uzatma, oylama, gereksiz delillerin toplanmasını isteme gibi birçok uğraşları olacaktır. Ancak biz güçlü durduğumuz sürece istedikleri kadar davayı uzatsınlar biz amacımıza ulaşacağız. H.K.G. davası ülkemiz açısından emsal bir dava. Aslında ülkemizde yüzlerce çocuğumuz bu olaya maruz kalıyor fakat sesini duyuramadıkları için hayatları boyunca bu travmayı yaşıyorlar. Biz kamuoyunun, çocukların yanında yer alması bu nedenle çok önemli. Çünkü çocuklarımız erken yaşta cinsel istismara maruz kalmakta. Şiddete, dayağa, kendilerinden yaşça büyük erkeklerle ömür boyu yaşamaya mahkûm edilmekte. Bizim gibi sivil toplum örgütleri, aydınlar, laikler, feministler bu emsal dava gibi çocuklarımıza desteklerini sunmalılar ve göstermeliler. Bu dava ülkemizde laikliğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermektedir. Laiklik önce kadınlar ve çocuklar için önemlidir. Bu nedenler anayasamızdan laikliğin kaldırılmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

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NE OLMUŞTU?

Davanın 6’ncı duruşmasında dosyadan çekilen Kadir İstekli’nin avukatının yerine gelen yeni avukat, savcılık mütalaasına ve dosya esasına dair savunma için ek süre talep etmiş, duruşma iki hafta ertelenmişti. Yayın yasağı olan davada, Kadir İstekli “cinsel istismar ve cinsel saldırı” suçlarından 67 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında ise “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” suçundan 22 yıl 6 aya kadar ceza isteniyor.