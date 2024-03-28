Haber-Sen'den TRT'ye tepki: TRT iktidarın yayın kanalı olma görevini devam ettiriyor

KESK'e bağlı Basın Yayın ve Posta Emekçileri Sendikası (Haber Sen), İzmir TRT İl Müdürlüğü önünde “Son 20 yılda ki bütün seçimlerde olduğu gibi TRT bizi yine yanıltmadı. Kamu hizmeti yayıncılığı yapması gereken, halktan alınan vergilerle finanse edilen kurum halktan uzaklaştı ve iktidarın yayın kanalı olma görevini yine devam ettiriyor” açıklamasını yaptı.

Haber Sen üyeleri, İzmir TRT İl Müdürlüğü önünde toplanarak yerel seçim sürecinde TRT’nin yayın politikasıyla ilgili açıklama yaptı. Haber - Sen İzmir 6 No’lu Şube Başkanı Menduh Tunç okudu.

Açıklamaya CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, eski CHP İzmir Milletvekili Atila Sertal, TİP Konak Belediye Meclis Üyesi Adayı Bilal Erdoğan, Yapı Yol Sen İzmir Şube Başkanı Ergün Küçükkaya, Tüm Emekliler Sendikası Seferihisar Şube Başkanı Emire Özkoç ve emekli TRT çalışanları katıldı. Tunç, şunları söyledi:

“ SARAY ADETA TRT HABER İÇİNE KENDİ HABER MERKEZİNİ KURGULADI”

“Kuruma doldurulan liyakatsiz yöneticiler, işin ehli olmayan ve birilerinin ricasıyla işe alınan personel, dur durak bilmiyor, kurumu tarafsızlık ilkesinden uzaklaştırıyor. Siyasi erk tarafından ‘bir sana, bir bana’ mantığı ile kadrolar dolduruluyor, liyakatsiz yöneticiler iş başına geliyor. Özellikle TRT Haber Kanal Koordinatörlüğü; kurumda deneyimli, kadrolu pek çok muhabir ve yönetici varken yöneticileri Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından gelmeye devam ediyor, haber merkezi bir propaganda merkezine dönüştürüldü. Saray adeta TRT Haber içinde kendi haber merkezini kurguladı. TRT Haber’in seçim öncesi karnesine baktığımızda; 01 Ocak ve 10 Şubat 2024 tarihleri arasındaki 40 günlük yayın kayıtları incelendiğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP’nin ekrana getirilme süresi 1945 dakika olarak kayda geçmişken; ana muhalefet Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP’nin ekrana getirilme süresinin 25 dakika, DEM Parti Eş Genel Başkanlarına ise sıfır dakika verildiği tespit edildi. TRT Haber’in 19 Mart 2024 tarihli 24 saatlik yayını incelendiğinde ise, canlı yayınlar ve haber bültenlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP adaylarına 6 saat 35 dakika 22 saniye yer verilirken; CHP lideri Özgür Özel ise gece yarısı yayınlanan 2 bültende sadece 67 saniye yer alabildi. Aynı gün CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Ankara adayı Mansur Yavaş ve İzmir adayı Cemil Tugay bir saniye bile TRT Haber ekranında yer bulamadı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir haberle 2 dakika 33 saniye TRT Haber’de yer alırken, İyi Parti İstanbul adayı Buğra Kavuncu da 4 haberle 4 dakika 24 saniye ekranda kaldı. Diğer muhalif partilere ise hiçbir bülten ve canlı yayında yer verilmedi. Diğer taraftan TRT ekranlarında afetlere yönelik yayımlanan spot filmler ise doğrudan Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının propagandası içermektedir. Filmlerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İstanbul adayının görüntüleri eşliğinde vatandaşın ‘Özellikle Eski Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum hiçbir zaman elini eksik etmedi’ şeklindeki sözlerini izleyebilirsiniz. Kaldı ki bu spot filmlerin seçim yaklaştığı son 2 hafta içinde neredeyse her saat yayınlandığını görebilirsiniz”

“TRT KAMU VİCDANINA SIĞMAYAN BİR SUÇ İŞLERKEN RTÜRK VE YSK İSE SÜRECE SEYİRCİ KALMAKTADIR”

TRT’yi kamu yayıncılığı yapmaya davet ettiklerini ifade eden Tunç, “Yerel seçimlere giderken TRT’nin sadece iktidar ve ortaklarının propagandasını yapması, sadece halk nazarında değil, kurumun asli emekçileri üzerinde de inanılmaz bir rahatsızlık yaratmaktadır. TRT kamu vicdanına sığmayan bu suç işlerken RTÜRK ve YSK ise sürece seyirci kalmaktadır. Hatırlatalım; bu Anayasal bir suçtur! TRT Kanunu’nun Yayın Esasları bölümünün 5.maddesi, “Anayasanın sözüne ve ruhuna bağlı olmak; kamu yararını korumak ve kollamak, tek yönlü, taraf tutan yayın yapmamak ve bir siyasi partinin, grubun, çıkar çevresinin, inanç veya düşüncenin menfaatlerine alet olmamak.” üzerinedir. Haber-Sen olarak ‘kamu hizmeti yayıncılığı’ ilkesi içinde olması gereken TRT’yi bir kez daha bıkmadan usanmadan bu ilkeye dönmesi çağrısını yapıyoruz. TRT yönetimi, 2954 sayılı TRT Yasası’nın yayın esaslarını belirleyen 5. maddesinin k ve m fıkralarını anlayarak okuyup uygulasalar tartışmalar bitecek. Yasa diyor ki; ‘TRT, Haberlerin toplanması, seçilmesi ve yayınlanmasında tarafsızlık, doğruluk ve çabukluk ilkeleri ile çağdaş habercilik teknik ve metotlarına bağlı olmak, kamuoyunun sağlıklı ve serbestçe oluşabilmesi için kamuoyunu ilgilendirecek konularda yeterli yayın yapmak; tek yönlü, taraf tutan yayın yapmamak ve bir siyasi partinin, grubun, çıkar çevresinin, inanç veya düşüncenin menfaatlerine alet olmamak zorundadır’. TRT, yöneticilerine Anayasa’nın 133. maddesini ve TRT Yasası’nı bir kez daha okumalarını öneriyoruz” şeklinde konuştu.