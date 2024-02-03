Hafize Gaye Erkan'ın istifası dış basında nasıl yankılandı?

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın istifası, dış basında da yankı buldu. Dünyanın önde gelen basın kuruluşları, TCMB'nin bağımsızlığıyla ilgili soru işaretlerinin arttığını vurgularken Erkan hakkındaki iddialara ve Mehmet Şimşek'in mesajına da yer verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, ailesi hakkındaki iddialara gerekçe göstererek dün akşam istifa ettiğini duyurdu. Dış basın genel olarak Erkan'ın Türkiye'deki ilk kadın Merkez Bankası Başkanı olduğuna ve faiz oranlarını kısa sürede ciddi oranda yükselttiğine dikkat çekerken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in mesajlarına da yer verdi.

Financial Times, Gaye Erkan'ın faiz oranlarında büyük artışlar içeren yeni ekonomi politikasında büyük bir revizyona başladıktan birkaç ay sonra istifa ettiğini belirtirken Erkan ve Şimşek'in politikalarıyla haziran ayından itibaren yabancı yatırımcıların ülkeye yavaş yavaş dönmeye başladığını belirtti.

Reuters, agresif parasal sıkılaştırma politikasına ilişkin soru işaretlerini arttığını ancak Mehmet Şimşek'in aynı ekonomik programın kesintisiz devam edeceğini ve Erkan'ın istifasının kişisel kararı olduğunu söylediğini aktardı.

Reuters ayrıca Erkan'ın faiz politikasının uzun süre sonra hayat pahalılığı ve enflasyonun hızını yavaşlattığını belirtirken Erkan'ı AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevden aldığı ve bunun kurumun bağımsızlığını aşındırdığını savundu.

Bloomberg ise Erkan'ın kararının ardından TL'nin dolar karşısında değer kaybettiğini ve kapanış bazında rekor seviyeye ulaştığını ifade etti.