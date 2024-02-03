Merkez Bankası’nda gece depremi: Neler oldu, kim, nasıl tepki verdi?

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, dün akşam istifa ettiğini açıkladı. Muhalefet, Merkez Bankası başkanlarının sürekli değiştiğine ve atamalardaki Erdoğan etkisine dikkat çekti. Erkan'ın yerine Fatih Karahan atandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, dün akşam sosyal medua hesabından yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu. Görevde olduğu 7 ay boyunca ekonomide başarılı adımlar attıklarını öne süren Erkan, ailesiyle ilgili iddialar nedeniyle AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'affını istediğini' söyledi.

Erkan'ın saat 22.06'da istifa mesajından yalnızca 1 dakika sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Bakan Mehmet Şimşek imzalı bir yazılı açıklama yayımlandı. Şimşek'in mesajında Erkan'ın istifasının 'tamamen şahsi ve kendi takdiri' olduğu, yeni Merkez Bankası Başkanı'nın da kendi önerisi doğrultusunda atanacağı öne sürüldü.

Açıklamaların ardından göreve getirilen yeni isim belli oldu. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Fatih Karahan, Erkan'ın yerine geçen isim oldu. Resmi Gazete'de Karahan'ın atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararında Hafize Gaye Erkan'la ilgili "görevden alınmıştır" ifadesi dikkat çekti.

2012-2022 yılları arasında New York Merkez Bankası'na bağlı Para Politikası Araştırma Bölümü İşgücü ve Ürün Piyasası Çalışmaları alanında ekonomik araştırma danışmanı olarak görev alan Karahan, 2022’de Amazon’da kıdemli ekonomist olarak çalışmaya başlamıştı. Karahan, Mehmet Şimşek tarafından 28 Temmuz 2023'te Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına atanmıştı.

Erkan'ın istifasına muhalefetten tepkiler de gecikmedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Erkan hakkındaki iddiaların ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine güçlü şekilde sahip çıkmadığını ve istifanın sürpriz olmadığını belirtirken "Yerine gelecek olanın da pek farklı işler yapması beklenmiyor" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise bu süreçte faizin yüzde 8,5'ten yüzde 45'e çıkarılmasına dikkat çekerken gerçek sorumluların hesap vermediğini söyledi.

ERKAN HAKKINDAKİ İDDİALAR NELERDİ?

Hafize Gaye Erkan hakkında bir CİMER şikayetiyle başlayan iddialar ülke gündemini sarsmıştı. Hafize Gaye Erkan’ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığı iddiasıyla CİMER’e şikâyette bulunan Bozkurt, baba Erkan’a bankada oda, koruma ve makam aracı tahsis edildiğini öne sürmüştü. Bozkurt, Erkan'ın babasının bir personeli darp ederek işten attırdığını da söylemişti.

İlerleyen günlerde ise yeni iddialar gündeme gelmişti. Gaye Erkan'ın ailesinin Ankara'daki TCMB Sosyal Tesisi'nin Hafize Gaye Erkan'ın talimatıyla tadilat yapılacağı bahanesi ile kapatıldığı öne sürüldü. İddiaya göre burada görev yapan aşçı ve garsonların tamamen Başkan ve ailesi emrine tahsis edildi.

YAKLAŞIK 1 AY ABD'DE KALDI

İddiaları yalanlayan Erkan ise hukuki süreç başlatacağını duyurmuştu. Uzun bir süre ABD'de bulunan Erkan, 22 Ocak'ta Türkiye'ye dönerek yılın ilk Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına katılmıştı. Bir gün sonra Erdoğan'ın Erkan ile görüşeceği öne sürülse de Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, böyle bir görüşmenin planlanmadığını duyurmuştu.