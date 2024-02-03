Ekonomistler, Hafize Gaye Erkan'ın istifasını nasıl değerlendirdi?

Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın istifasını değerlendiren ekonomistler, ekonomi yönetimindeki 'tek adam' vesayetine vurgu yaparken liyakat eleştirisinde bulundular. Ekonomistler, istifa kararının ekonomi politikaları ile ilgili olmadığına ve kararın sürpriz olarak görülemeyeceğine vurgu yapıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından getirildiği ve yalnızca 9 ay süren başkanlık görevinin ardından iktidarın ekonomi yönetimine olan güven de bir kez daha sorgulanmaya başladı.

AKP iktidarı döneminde Merkez Bankası Başkanlığı görevine getirilen Erkan, koltuğu bırakan/bıraktırılan yedinci isim oldu.

Ekonomide yaratılan enkazın devredildiği ismlerden olan Erkan'ın istifası ile birlikte, AKP Genel Bakan Başkanı ve Cumhurbaşkanı Reecep Tayyip Erdoğan'ın ekomoni üzerindeki 'vesayeti' tartışma konusu olurken, ekonomistler Erkan'ın istifasını değerlendirdi.

İktisatçı yazar, Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, Merkez Bankası Başkanlığı koltuğundaoturan ismin sürekli değiştiğine vurgu yaparken, ekonomist Mustafa Sönmez de istifayı 'tek adam kibrinin yeni bir örneği' sözleriyle yorumladı.

Ekonomistlerin tepkileri şöyle:

Hafize Erkan’ın azliyle sonuçlanan sürecin makro politikalarla ilgili olduğu sanılmasın.

Erkan fiyaskosu,yanlış insan istihdamının, tek adam kibrinin yeni bir örneği

İyi diploma, başarılı yöneticilik getirmiyor her zaman

Liyakat bu ikisinin birleşimi

Ama Erdoğan’da bu basiret yok — Mustafa Sönmez (@mustfsnmz) February 3, 2024

Rus Merkez Bankası başkanı Nabuillina 6,

ABD FED başkanı Powell 5,

TCMB başkanı eskitti! — Hayri Kozanoğlu (@HayriKozanoglu) February 3, 2024

Merkez Bankası Başkanı H. Gaye Erkan’ın istifa etmesi sürpriz değil. Erdoğan güçlü bir biçimde sahip çıkmamıştı. Gideceği belli idi. Bilinmeyen şey zamanlamasıydı.



Yerine gelecek olanın da pek farklı işler yapması beklenmiyor.



Ekonomi yavaşlamaya, işsizlik ve yoksulluk ise… — Yalçın Karatepe (@ykaratepe) February 2, 2024