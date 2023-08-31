Hak arayışına ters kelepçe!

Memduh Tuna OKAY

İstanbul İstiklal Caddesi’ndeki Odakule’de bulunan Türkiye Özel Okullar Derneği’nin binasının önünde yetersiz ücret ve belirsiz iş tanımına tepki gösteren özel sektör öğretmenleri dün gözaltına alındı. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası tarafından düzenlenen eylemde polis çemberine alınan eğitim emekçileri, darbedildi.

Basın açıklaması dahi yapılamadan sendikanın genel başkanı, MYK üyeleri de dahil 30 eğitimci gözaltına alındı. Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa bir süre kala hak taleplerini duyurmak isteyen özel sektör öğretmenleri, belirli bir taban maaş, mesai saati ve iş tanımı olmaması; yaz döneminde herhangi bir ücret alınmaması gibi sorunlar başta olmak üzere birçok hak kaybına tepki gösterdi. Ancak eğitimciler sert polis müdahalesiyle karşılaştı. Türkiye Özel Okullar Derneği önünde yapılması planlanan basın açıklaması kısa süre içinde polis tarafından çembere alındı. Eğitimciler, polis çemberine “Öğretmene değil patronlara barikat” sloganlarıyla basın açıklamasının engellenmesini protesto etti. Öğretmenlerden 30’u ters kelepçeyle gözaltına alındı. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası’ndan yapılan açıklamada, “Sömürüye son! Dayanışmamız, örgütlülüğümüz, mücadele gücümüz sömürünüzü yıkacak” denildi.