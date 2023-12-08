Hakan Fidan ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüşecek

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Temas Grubu'nun çalışmaları kapsamında gittiği Washington'da, karşı tarafın talebi üzerine ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ikili görüşme yapacağını duyurdu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Temas Grubu'nun çalışmaları kapsamında bugün ABD'nin başkenti Washington'a gidecek. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, karşı tarafın talebi üzerine Blinken ile ikili bir görüşme yapacağını duyurdu. Keçeli, Fidan'ın düşünce kuruluşlarının temsilcileriyle de bir araya gelmesinin planlandığını aktardı.

Temas Grubu'nun yarın Kanada’da görüşmeler yapacağını kaydeden Keçeli, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile iki ayrı toplantı yapılmasının planlandığını da belirtti.