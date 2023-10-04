Hakan Fidan'dan Ankara'daki saldırıya ilişkin açıklama: Suriye'den geldiler

Dışişleri Bakanı Hakan Fİdan, 1 Ekim Pazar günü Ankara'da bombalı saldırıyı gerçekleştiren şahısların Suriye'den geldiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da İçişleri Bakanlığı önünde 1 Ekim Pazar günü yapılan bombalı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Fidan, saldırganların 2'sinin de Suriye'den geldiğini söyledi.

Fidan, "Terör ile mücadelede Türkiye’nin tavrının ne kadar net olduğu bilinen bir husustur. Bu son olayda da 2 teröristin Suriye’den geldikleri burada eğitim gördükleri açıklığa kavuşmuştur. Silahlı Kuvvetlerimizin bu terör saldırısına cevabı son derece net olacak, böyle bir eylemi gerçekleştirdiklerine pişman olacaklar" ifadelerini kullandı.

Ankara'da yapılan saldırının, PKK bağlantılı HPG’ye bağlı “Ölümsüzler Taburu” adlı grup tarafından düzenlediği kaydedilmişti.