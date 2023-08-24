Hakan Fidan, Neçirvan Barzani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile Erbil'de bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile Erbil'de bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'nın X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşıma göre, Fidan, diplomatik temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiği Erbil'de IKBY Başkanı Barzani ile görüştü.

Görüşmede hangi konuların ele alınacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan daha önce yapılan açıklamada Hakan Fidan'ın Irak ziyareti hakkında, "Ziyaret vesilesiyle, Irak’la işbirliğimizi olumlu bir gündem temelinde her alanda daha da ilerletmeye matuf imkanlar ele alınacak; güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır" açıklaması yapımıştı.