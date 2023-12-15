Hakem Meler'e saldıran Koca hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi! 3 ayrı suçtan yargılanacak

Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın iddianamesi kabul edildi. Koca, Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak ve 3 ayrı suçtan yargılanacak.

rendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü-Rizespor maçının ardından karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e saldıran Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca hakkındaki iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Meler 'Müşteki' olarak gösterilirken, Faruk Koca, Kenan Çelikkaya, Osman Erkam Can ve Şahin Yunus Şahin 'Şüpheli' olarak yer aldı.

3 AYRI SUÇTAN YARGILANACAK

İddianamede, şüphelilerden Koca hakkında 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama' suçundan 3 yıl 4 aydan 10 yıl 1 ay 15 güne, 'Tehdit' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis, 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık' suçundan ise 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası talep edildi.