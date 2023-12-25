Hakkari'de 32 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 32 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, il genelinde bugün saat 07.30 itibari ile 12 köy ve 20 mezra yolunun ulaşıma kapalı olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Kapalı bulunan merkezdeki 8 köy ve 11 mezra, Şemdinli ilçesindeki 1 köy ve 7 mezra, Yüksekova ilçesindeki 3 köy ve 2 mezra yolunun yeniden açılması için çalışmalar devam etmektedir" denildi.