Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Hakkari'de 32 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 32 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Güncel
  • 25.12.2023 09:52
  • Giriş: 25.12.2023 09:52
  • Güncelleme: 25.12.2023 09:53
Kaynak: İHA
Hakkari'de 32 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Hakkari İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, il genelinde bugün saat 07.30 itibari ile 12 köy ve 20 mezra yolunun ulaşıma kapalı olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Kapalı bulunan merkezdeki 8 köy ve 11 mezra, Şemdinli ilçesindeki 1 köy ve 7 mezra, Yüksekova ilçesindeki 3 köy ve 2 mezra yolunun yeniden açılması için çalışmalar devam etmektedir" denildi.

13 ilde eğitime kar engeli
Meteorolojiden sağanak uyarısı
BirGün'e Abone Ol

 

 

 