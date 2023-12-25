Hakkari'de 32 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 32 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Kaynak: İHA
Hakkari İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, il genelinde bugün saat 07.30 itibari ile 12 köy ve 20 mezra yolunun ulaşıma kapalı olduğu belirtildi.
Açıklamada, “Kapalı bulunan merkezdeki 8 köy ve 11 mezra, Şemdinli ilçesindeki 1 köy ve 7 mezra, Yüksekova ilçesindeki 3 köy ve 2 mezra yolunun yeniden açılması için çalışmalar devam etmektedir" denildi.
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