Hakkari'de AKP ve DEM Parti'nin seçim itirazına ret

Hakkari'de AKP bazı sandıklarda, DEM Parti ise 7 sandıkta tutanakların yanlış yazıldığını belirterek dün itirazda bulundu. İl Seçim Kurulu bugün her iki partinin de itirazını reddetti.

Yerel Seçim 2024 03.04.2024 17:43 Giriş: 03.04.2024 17:43

Güncelleme: 03.04.2024 17:47 Kaynak: AA

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Fotoğraflar: AA