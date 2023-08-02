Hakkari'de ekmeğe zam

Hakkari’de ekmek fiyatlarına zam yapıldı. Ekmekler bugünden itibaren 7 TL'den satılacak.

Hakkari'de ekmek fiyatlarına yüzde 40 oranında zam yapıldı. 5 TL olan ekmek fiyatı 7 TL'ye yükseltildi. Zamlı fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak.

Cumhuriyet'in haberine göre, Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanlığı (HESOB), Hakkari Valiliği, Hakkari Belediyesi, Hakkari İl Tarım İl Müdürlüğü, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO),İl Ticaret Müdürlüğü tarafından kurulan komisyon tarafından artan maliyetler karşısında fırıncı esnafın daha fazla zarara uğramaması yönünde ekmeğe zam uygulanması kararı alındığı ifade edildi.