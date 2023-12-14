Halil Umut Meler'e saldırıda saha komiseri raporu ortaya çıktı: "Buradan çıkamayacaklar"

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırmasına yönelik tepkiler sürerken, MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının saha komiseri raporu ortaya çıktı. Raporda, olayların koridorda da devam ettiğine ve eski Başkan Faruk Koca'nın koridorda "Buradan çıkamayacaklar" dediğine yer verildi.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunduğu MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının saha komiseri raporuna ulaşıldı.

NTV'nin aktardığına göre; Raporda olayların koridorda da devam ettiğini belirtilirken, eski MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hareketlerde bulunarak "Buradan çıkamayacaklar" dediği belirtildi.

FARUK KOCA TUTUKLANMIŞTI



Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında eski MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve şüpheliler Ş.Y.Ş. ile K.Ç.'nin alınan ifadelerin ardından “kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşacak şekilde yaralamak” suçundan tutuklanmış ardından da Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilmişti.

Faruk Koca'nın ilk ifadesinde, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediği, "Hakemin verdiği yanlış kararlar ve tahrik edici davranışlarından dolayı bu olay gelişmiştir. Benim amacım hakeme sözlü tepki gösterip, yüzüne tükürmekti, bu esnada hakemin yüzüne bir tokat attım. Benim atmış olduğum tokat kırığa sebebiyet vermez. Benim atmış olduğum tokattan sonra hakem yaklaşık 5-10 saniye ayakta durdu. Daha sonra kendisini yere attı. Kalp rahatsızlığım bulunması sebebiyle de beni olay yerinden hemen uzaklaştırdılar. Ben bunun dışında gerçekleşen hiçbir olaydan haberdar değilim" savunmasını yaptığı öğrenilmişti.

Koca, hakemlerin sahaya inince "Sizi bitireceğim" diye tehdit ettiği iddiasını ise kabul etmemişti.

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NE OLMUŞTU?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona ermişti.

Karşılaşmanın ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca yanındaki kişilerle birlikte saha ortasına kadar gelerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı.

MKE Ankaragücü Kulübü, Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçın ardından yaşanan olaylar nedeniyle spor camiasından özür dilemişti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "MKE Ankaragücü Kulübü olarak bu akşam yaşanan hadisenin üzüntüsü içerisindeyiz. Eryaman Stadı'nda karşılaştığımız Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası yaşanan üzücü olaydan dolayı Türk futbol kamuoyundan ve tüm spor camiasından özür dileriz" denilmişti.

Olayın ardından; Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın da aralarında bulunduğu toplam 6 kişi adliyeye sevk edilmişti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Faruk Koca ile birlikte 2 kişinin daha tutuklandığını duyurmuştu.