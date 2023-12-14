Mansur Yavaş’tan “Ankaragücü küme düşecek” iddialarına tepki: Camianın tamamı cezalandırılamaz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ankaragücü küme düşecek” iddialarına tepki göstererek, “Cezanın toplum nezdinde camianın tamamına uygulanması gibi bir anlayışı kabul etmeyeceğimizin bilinmesini istiyoruz” dedi.

MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor karşılaşmasında Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldırmasının ardından başlayan sporda 'şiddet' ve 'ceza' tartışmaları gündemdeki yerini koruyor.

Saldırının ardından tutuklanan ve görevinden istifa etmek zorunda kalan Faruk Koca'nın yerine İsmail Mert Fırat getirilirken, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş konu hakkında bir açıklama yaptı.

Sosyal meyda platformu X'ten (Twitter) açıklama yapan ABB Başkanaı Yavaş, "Ankaragücü'ne küme düşme cezası verilecek" iddialarına tepki göstererek verilecek cezanın MKE Ankaragücü'nü kapsamaması gerektiğini belirtti.

Yavaş "Kişilerin yaptığı hataların 113 yıllık MKE Ankaragücü camiasına mâl edilmemesi gerekiyor" dedi.

Yavaş'ın paylaşımı şöyle:

"11 Aralık Pazartesi günü oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından yaşanan, hiç kimsenin tasvip etmediği, sporun barış ve kardeşlik hukuku ile sportmenliğe aykırı olay hepimizi derinden üzdü. Olayın ardından devletimizin tüm birimleri harekete geçmiş ve sorumlular hakkında gerekli yasal süreç başlatılmıştır. Tüm bunlara rağmen, bazı çevrelerce “MKE Ankaragücü küme düşürülecek” söylemlerinin üretilmeye başladığını ve Ankara’nın asırlık markasının kurumsal yapısına zarar verecek bir kampanya oluşturulmak istendiğini gözlemliyoruz. Cezanın toplum nezdinde camianın tamamına uygulanması gibi bir anlayışı kabul etmeyeceğimizin bilinmesini istiyoruz. Ankaragücü, Türk’ün kutlu zaferi olan Kurtuluş Savaşı’nın, İmalat-ı Harbiye’nin; bu uğurda çalışan, üreten, can veren vatan sevdalılarının kulübüdür. Asla yalnız değildir, Ata’mızdan bize emanettir. Tüm bu nedenlerle, kişilerin yaptığı hataların 113 yıllık MKE Ankaragücü camiasına mâl edilmemesi gerektiğini bir kez daha belirtiyor, bu konuda tüm kamuoyunun hassasiyetle davranacağına yürekten inanıyorum. Saygılarımla…"

11 Aralık Pazartesi günü oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından yaşanan, hiç kimsenin tasvip etmediği, sporun barış ve kardeşlik hukuku ile sportmenliğe aykırı olay hepimizi derinden üzdü.



Olayın ardından devletimizin tüm birimleri harekete geçmiş ve… https://t.co/vgc6E1CESR — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) December 13, 2023

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NE OLMUŞTU?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona ermişti.

Karşılaşmanın ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca yanındaki kişilerle birlikte saha ortasına kadar gelerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı.

MKE Ankaragücü Kulübü, Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçın ardından yaşanan olaylar nedeniyle spor camiasından özür dilemişti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "MKE Ankaragücü Kulübü olarak bu akşam yaşanan hadisenin üzüntüsü içerisindeyiz. Eryaman Stadı'nda karşılaştığımız Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası yaşanan üzücü olaydan dolayı Türk futbol kamuoyundan ve tüm spor camiasından özür dileriz" denilmişti.

Olayın ardından; Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın da aralarında bulunduğu toplam 6 kişi adliyeye sevk edilmişti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Faruk Koca ile birlikte 2 kişinin daha tutuklandığını duyurmuştu.