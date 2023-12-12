Halil Umut Meler kimdir? Hakem Halil Umut Meler hayatı ve kariyeri

TFF'nin FIFA kokartlı hakemi olan Halil Umut Meler kimdir sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Pek çok futbolseverin ilgiyle takip ettiği Hakem Halil Umut Meler'in hayatı ve kariyeri yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Halil Umut Meler kimdir? İşte Hakem Halil Umut Meler hayatı ve kariyeri!

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Halil Umut Meler kimdir? 1 Ağustos 1986 yılında İzmir Selçuk’ta dünyaya gelen Halil Umut Meler, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümünden mezun olmasıyla birilikte hakemlik mesleğine başladı. 2015'ten bu yana Süper Lig maçlarını yöneten 2017'den itibaren ise FIFA kokart sahibi olan Hakem Halil Umut Meler TFF'de bugüne dek (12.12.2023) 151 maç yönetmiştir. Ankaragücü Başkanı Koca'dan hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı Hakem Halil Umut Meler hayatı ve kariyeri 1 Ağustos 1986 İzmir/Selçuk doğumlu olan Halil Umut Meler lisans eğitimini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümünde tamamlamıştır. Hakem olarak meslek hayatına Kütahya'da lisans eğitimini sürdürürken başlayan Hakem Halil Umut Meler, mesleğine eğitimini tamamladıktan sonra İzmir'de İl Hakemi olarak devam etmiştir. 2013 senesinde Ulusal Kategoriye yükselen Hakem Umut Meler ilk Süper Lig maçını 18 Eylül 2015'te 2-0 biten İstanbul Başakşehir-Akhisar Belediyespor maçı ile yönetmiştir. Hakem yumruklayan AKP kurucusu ve eski vekil Koca'nın partiden ihracı gündemde Halil Umut Meler'in Avrupa Kariyeri 2017 yılında FIFA kokartı alan Hakem Halil Umut Meler ilk avrupa maçını 29 Haziran 2017'de UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda Vojvodina-MFK Ružomberok karşılaşmasında yönetti. Halil Umut Meler, 2018'de 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finali, 2. Lig Playoff finali ve 2019'da TFF Süper Kupa maçlarında düdük çaldı. Şu anda 37 yaşında olan Hakem Halil Umut Meler evli ve İzmir'de yaşamaktadır. Hakem Umut Meler'in Süper Lig karnesi Sezon Maç Sayısı Penaltı Sarı Kırmızı 2015-16 9 2 46 2 2016-17 22 11 119 5 2017-18 21 4 101 7 2018-19 20 12 92 5 2019-20 20 12 110 11 2020-21 22 12 111 8 2021-22 25 11 110 7 2022-23 14 6 74 6