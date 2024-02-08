Halk sağlığı için susmayacağız

Aşı sorunlarını dile getirdiği için hakkında dava açılan doktor Eryazğan’ın yargılanmasına başlandı. Eryazğan "Amacımız sağlık sisteminin doğru işlemesi" dedi.

Sibel BAHÇETEPE

Aşı sorunlarını dile getirdiği için hakkında dava açılan Şanlıurfa Aile Hekimliği Derneği Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan’ın davayı dün İstanbul 32. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Dava şahitlerin bir kez daha talimatla dinlenmesi için 4 Temmuz’a ertelendi. Eryazğan, BirGün’e yaptığı açıklamada "Doğruları söylemeye, sıkıntıları dile getirmeye devam edeceğiz. Amacımız gerçekten sağlık sisteminin doğru işlemesi ve halkın bundan yarar görmesi" dedi.

ASM’lerde Hepatit B çocuk felci ve verem aşılarıyla ilgili yaşanan aşı tedariğinde sıkıntı yaşandığına dair basına demeç verdiği için hakkında ‘‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’’ iddiasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve meslek örgütlerinden men edilmesi istemiyle dava açılan Birlik ve Dayanışma Sendikası Urfa İl Temsilcisi ve Şanlıurfa Aile Hekimliği Derneği Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan’ın ilk duruşması önceki gün İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Sağlık Bakanlığı’nın avukatının da yer aldığı duruşmada doktor Eryazğan’ın Aralık ayında Şanlıurfa 4. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki talimat duruşmasına katılarak savunmasını yaptığı aktarıldı. Sağlık Bakanlığı’nın avukatı şikâyetçi olduklarını ve davaya katılma talebinde bulunduklarını söyledi. Bakanlığın davaya katılmasına karar veren mahkeme, Eryazğan’ın avukatının bildirdiği iki tanığın yeniden dinlenmesine karar vererek duruşmayı 4 Temmuz’a ertelendi.

BERAAT BEKLİYORUZ

Dava sonrası BirGün’e açıklama yapan Doktor Eryazğan "13 Aralık’ta talimat dosyasıyla yaklaşık 300 kişinin beraber katıldığı bir meslek örgütlerinin dayanışmasıyla beraber mahkemeye gitmiştik. Burada talimat dosyasını bakan hakime iki saat savunmamı yaptım ve 45 sayfa belge sundum" dedi. Depremlerin yıldönümü nedeniyle Maraş’ta olduğu için davaya katılmadığını anımsatan Eryazğan, özetle şunları söyledi: "Avukatlarımız gerekli bilgi ve belgeleri yine sunup, savunma yaptı. Müfettiş geldiğinde ilk ifadelerde ismi geçen arkadaşlarımın şahitliğinin ve bir daha alınması için talimat verildi. Biz bundan sonrası için beraat bekliyoruz. Doğruları dile getirmeye, meslek örgütleri olarak sıkıntıları, problemleri söylemeye devam edeceğiz. Bizim amacımız gerçekten sağlık sisteminin doğru işlemesi ve halkın bundan yarar görmesi."