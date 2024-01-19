Halka cimri Diyanet’e bonkör

Diyanet’in İzmir’de yapımı devam eden ihtisas merkezinin 2023'te 279 milyon TL olan proje tutarının 2024 yılında 460 milyon TL olarak güncellendiği ortaya çıktı.

Mustafa BİLDİRCİN

Yurttaşa, ucuz sebze için akşam saatlerinde pazara gitmelerini tavsiye eden Diyanet İşleri Başkanlığı’nın İzmir’de inşasına devam edilen tesisi para yuttu. Toplam 23 bin 122 metrekare alana sahip İzmir Dini Yüksek İhtisas Merkezi’nin 2023 yılında 279 milyon 185 bin TL olan proje tutarı, 2024 yılında yüzde 64 arttı. 2025 yılında tamamlanması planlanan proje için 2024 yılı itibarıyla harcanan para da dudak uçuklattı.

Diyanet’in İzmir’de yapımına başlanan Dini Yüksek İhtisas Merkezi için kesenin ağzı açıldı. Dev bütçesi ve hoyrat harcamaları ile hemen her yıl tartışmalara konu olan Diyanet’in tesisi için harcanması planlanan para, “Bu kadarı da olmaz” dedirtti.

PARA YUTAN PROJE

2025 yılında tamamlanması planlanan ihtisas merkezinin 279 milyon 185 bin TL olarak açıklanan proje tutarı, 2024 yılında 460 milyon TL olarak güncellendi. Proje kapsamında 2022 ve 2023 yıllarında toplam 93 milyon 885 bin TL harcandığı bildirildi. Diyanet’in İzmir Dini Yüksek İhtisas Merkezi için 2024 yılında harcanması düşünülen para ise 120 milyon TL olarak ifade edildi. İhtisas merkezinin inşa edileceği alanın toplam büyüklüğünün ise 23 bin metrekare olduğu belirtildi.

REKOR TUTAR

Hemen her yıl on milyonlarca liralık matbaa harcamasına imza atan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kitap alımı ve eser basımı için 2024 yılında ayrılan tutarın büyüklüğü de dikkati çekti. Başkanlığın 2024 yılında kitap alımı ve eser basımı için 725 milyon TL ayrıldığı öğrenildi.

Mülkiyeti hazineye aitken Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilen 48 dönümlük arazi turistik ilçelerden Menderes’in merkezinde yer alıyor. Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı tarafından imar planları değiştirilen arazide yapılacak ana bina ve peyzaj işleri için 2022’de ihale düzenlenmişti.

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FAHİŞ BASKI HARCAMASI

Başkanlığın Ocak-Ağustos 2023 dönemindeki toplam matbaa harcaması 150 milyon TL’ye ulaşıyor. Diyanet’in 2023 yılında gerçekleştirdiği bazı matbaa harcamaları, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün kayıtlarına şöyle yansıyor:

• Dini Değerler Serisi: 1 milyon 132 bin 200 TL

• Bulmacalarla Dini Bilgiler: 848 bin 350 TL

• 2024 yılı takvimleri: 44 milyon 155 bin TL

• Kur'an Yolu Meali: 4 milyon 290 bin TL

Riyazü's Salihin: 4 milyon 819 bin 500 TL