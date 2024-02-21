Halterde Fatma Çevik bronz madalya kazandı

Spor Servisi

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar +87 kiloda Fatmagül Çevik, silkmede 131 kiloluk kaldırışıyla bronz madalya kazanırken, toplamda da 238 kiloyla üçüncü oldu.

Şampiyonanın son gününde Fatmagül Çevik, madalya mücadelesine çıktı. Silkmede 131 kilo kaldırarak Avrupa üçüncülüğü elde eden tecrübeli sporcu, toplamda da 238 kiloya ulaştı ve ikinci bronz madalyasını kazandı. Silkmede 151 kiloluk kaldırışıyla Büyük Britanyalı Emily altın madalya kazandı.