Hamas yetkilisi, 7 Ekim'deki saldırılarda İsrailli sivilleri öldürmediklerini iddia etti

BBC'ye konuşan Hamas‘ın üst düzey yöneticilerinden Moussa Abu Marzouk, Hamas'ın 7 Ekim’de İsrail’e düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu’nda sivilleri öldürmediklerini iddia etti.

Üst düzey Hamas yetkilisi Moussa Abu Marzouk, BBC'ye verdiği röportajda, 7 Ekim'de İsrail'e düzenlenen saldırıda kadınların, çocukların ve sivillerin saldırıdan muaf tutulduğunu ve saldırılarda sadece askerlerin hedef alındığını öne sürdü. Marzouk, Hamas savaşçılarının kask kameralarından çekilen ve silahsız sivillerin arabalarında ve evlerinde vurulduğunu gösteren videolarla ilgili soruları ise yanıtsız bıraktı.

İsrail'in açıklamalarına göre 7 Ekim'de Hamas öncülüğündeki Filistinli örgütlerin düzenlediği saldırıda büyük kısmı sivil olmak üzere yaklaşık bin 400 kişi öldürüldü.

Abu Marzouk, Hamas’ın silahlı kanadı El-Kassam Tugayları’nın lideri Muhammed el-Deif’in, militanlarına sivilleri öldürmemeleri konusunda emir verdiğini iddia etti.

BBC, üst düzey Hamas liderine Hamas militanlarının kask kameralarından çekilen ve silahsız sivillerin arabalarında ve evlerinde vurulduğunu gösteren videolarla ilgili sorular yöneltti. Marzouk'un bu sorulara doğrudan yanıt vermediği aktarıldı.

7 Ekim'de düzenlenen saldırıya ait sosyal medyada yayılan görüntülerde müzik festivaline saldırıldığı görüntülenirken Hamaslı militanların bu saldırıları kaydettiği ve silahsız insanlara ateş açıldığı da videolara yansımıştı.

Hamas militanlarının, 7 Ekim'de İsrail'e düzenlenen saldırının ardından kaçırdığı ve kamyonet üzerinde Gazze'de dolaştırarak teşhir ettiği 23 yaşındaki İsrail-Almanya çifte vatandaşı Shani Louk da geçtiğimiz hafta hayatını kaybetmişti.

Marzouk, Gazze'de rehin tutulan sivillerin sayısını ve nerede bulunduklarını bilmediğini de belirtirken rehineleri serbest bırakmak istediklerini ancak İsrail'in yoğun bombardımanı altında bunun mümkün olmadığını ifade etti.