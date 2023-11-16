Hamaseti bırak

Gazze krizinde hamasetin dozajını artıran Erdoğan, ABD ve Batı’yı hedef alırken yine muhalefeti de boş geçmedi. İktidar Tel Aviv ile ilişkileri koparmazken Erdoğan, para bulmak için yarın Berlin yolcusu.

Politika Servisi

İsveç'in NATO üyeliğinin önünü açacak protokol bugün Meclis Dışişleri Komisyonu’nda görüşülecek. Stockholm’ün üyeliğini imzalayarak Meclis’e gönderen ve para bulmak için yarın Almanya’nın yolunu tutmaya hazırlanan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Gazze hamasetinde her geçen gün el yükseltiyor.

Erdoğan, hamaset söylemlerini sürdürürken İsrail ile ilişkilerini de devam ettirmekten geri kalmıyor. Bir tarafta muhalefeti İsrail destekçisi olmakla suçluyor diğer tarafta ise ekonomik ilişkilerini geliştiriyor.

Erdoğan partisinin grup toplantısında ABD ve Batı’yı hedef alırken muhalefeti de boş geçmedi. Erdoğan, “Netanyahu’ya sesleniyorum; Sende atom bombası var mı yok mu? Sıkıysa çık açıkla. Açıklayamazsın. Sen de atom bombası var ve bununla tehdit ediyorsun. Bunları biz biliyoruz ve artık ecelin geliyor. İstediğin kadar nükleer bombaya sahip ol ama gidicisin” dedi.

İÇERİYE KARŞI ASLAN KESİLİYOR

İsrail üzerinden muhalefeti de eleştiren Erdoğan, CHP’yi ‘Hamas’ üzerinden Tel Aviv’e destek vermekle suçladı. Hamas’a terör örgütü diyenlerin Filistin’in yanında yer alamayacağını söyleyen Erdoğan, “Ülkemizde birilerinin yaptığı gibi zalimle mazlumu eşitlemek, zalimi aklamak demektir. CHP ve bazı ortaklarının yaptığı tam olarak budur. Açıkça İsrail’i savunmadıkları için direnişçileri terör örgütü ilan ederek canileri temize çekmeye çalışıyorlar” ifadelerine yer verdi.

MUHALEFETE YÜKLENEREK GİZLEMEYE ÇALIŞIYOR

Kürsüde esip gürleyen Erdoğan buna karşılık hastaneleri, okulları, sivilleri hedef alan İsrail ile bu ülkeye koşulsuz destek sağlayanlara karşı somut bir adım atmış değil. Kürsü konuşmalarından öteye bir tepki koyamayan Erdoğan, dışarıda veremediği tepkiyi ülke içerisinde muhalefet üzerinden göstermeye çalışıyor.

İsrail ile ekonomik, siyasi, askeri ilişkileri sürdürmeye devam eden Saray rejimi, göstermelik çıkışlarla iç kamuoyunu etkileme arayışında.Erdoğan, Binyamin Netanyahu’nun arkasında ABD ve Batı’nın olduğunu söyleyerek “Sabah başka akşam başka olmayın. Bizim gibi doğru olun” ifadelerini kullansa da izlediği politikalarla söyledikleriyle çelişiyor.

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İKİYÜZLÜ SİYASET

Kendi kitlesini İsrail karşıtı söylemleri ile konsolide etmeye çalışan Erdoğan’ın yandaşları ve AKP’li belediyeler ‘coca cola’ dökerek İsrail’i protesto ederken, Saray rejimi enerji, demir çelik gibi pek çok alanda bu ülke ile faaliyetler artırarak sürdürüyor. İsrail ile öne çıkan ekonomik ilişkilerden bazıları:

• İsrail’in demir-çelik pazarındaki en büyük pay Türkiye’nin. Çelik İhracatçıları Birliği’ne (ÇİB) göre 2022’de Türkiye’nin toplam çelik ihracatı 21 milyar dolar tutarında gerçekleşti ve TİM raporunda Türkiye’nin 2021’de İsrail’e 1,4 milyar dolarlık çelik ihraç ettiği kayıt altına alındı. İsrail’in kullandığı çeliğin yüzde 65’ini Türkiye’deki üretici firmalardan ithal ettiği belirtildi.

• AKP iktidarı döneminde İsrail ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi yüzde 532 artış gösterdi.

• TÜİK’in 2022 verilerine göre Türkiye İsrail’in en çok ithalat yaptığı dördüncü ülke iken İsrail Türkiye’nin ihracatında 10. sırada

• İsrail ile son dönemde de enerji kaynaklarının Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşımak üzere işbirliği konusu gündeme gelmişti.