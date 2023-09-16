Harbiye'de TELE1'le dayanışma gecesi

BirGün, Cumhuriyet ve Evrensel gazetelerinin oluşturduğu dayanışma platformu, Harbiye Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda TELE1 ile dayanışma gecesi düzenleyecek.

Medya 16.09.2023 15:18 Giriş: 16.09.2023 15:18

Güncelleme: 16.09.2023 15:21 Kaynak: Haber Merkezi

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