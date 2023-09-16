Harbiye'de TELE1'le dayanışma gecesi
BirGün, Cumhuriyet ve Evrensel gazetelerinin oluşturduğu dayanışma platformu, Harbiye Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda TELE1 ile dayanışma gecesi düzenleyecek.
Kaynak: Haber Merkezi
BirGün, Cumhuriyet ve Evrensel gazetelerinin oluşturduğu dayanışma platformu TELE1 ile dayanışma gecesi düzenliyor.
Harbiye Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi sarayında düzenlenecek ve Orhan Alkaya ile Bilge Yurtdagülen’in sunacağı gecede Selda Bağcan, Cahit Berkay, Erdal Erzincan, Hüseyin Turan ve Mercan Erzincan’ın şarkı ve türküleriyle, Şair Tuğrul Keskin’in de şiirleriyle sahne alacak.
Dayanışma gecesi 16 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de Harbiye Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılacak.