Harekâta hazırlık

Kara harekâtına hazırlanan İsrail ordusu, ilk kez tanklarla girdiği Gazze’de “hedefli baskın” düzenledi. Abluka altındaki Gazze’de insanlar ise öldürülmeye devam ederken BMGK’de “ateşkes” tasarıları karşılıklı reddedildi.

Dış Haberler

İsrail’in Hamas’ın “Aksa Tufanı” operasyonu sonrası Gazze’de sivilleri hedef aldığı saldırıları sürüyor.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail bombardımanında can verenlerin sayısının 7 bin 28’e yükseldiğini açıkladı. Saldırılarda ölenlerden 2 bin 913’ünün çocuk olduğuna dikkat çekilen açıklamada, yaralı sayısının 18 bin 484’e yükseldiği kaydedildi. Öte yandan Hamas, 7 Ekim’den bu yana İsrail saldırılarında 50 rehinenin öldüğünü duyurdu.

Geniş çaplı kara operasyonuna hazırlanan İsrail ordusu, önceki gece tanklarla kuzeyden Gazze Şeridi'ne girerek "hedefli baskın" gerçekleştirdiği bildirdi. “Savaşın bir sonraki aşamasına hazırlık” olduğu belirtilen, tankların ve piyadelerin de katıldığı operasyonda birçok altyapının hasar gördüğü kaydedildi.

HAMAS HEYETİ RUSYA’DA

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bir Hamas heyetinin savaşta arabulucluğa soyunan Moskova’yı ziyaret ettiğini açıkladı. Zaharova, aynı zamanda İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve nükleer başmüzakereci Ali Bakıri’nin de Moskova’da bulunduğunu kaydetti. Rus devlet ajansı RIA’nın haberinde ise Filistin heyetinde üst düzey Hamas yetkilisi Ebu Marzuk’un da bulunduğu belirtildi.

BM’DE KARŞILIKLI RET

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), ABD'nin sunduğu karar tasarısı Rusya ve Çin’den, Rusya'nın “insani ateşkes çağrısı” içeren tasarısı ise ABD ve İngiltere'den gelen "hayır" oyu ile reddedildi.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail saldırılarında ölenlere ilişkin Filistin’in açıkladığı rakamların doğruluğunu sorguladı. “Masum insanların öldürüldüğüne eminim” diyen Biden, “Bu da savaş açmanın bedeli” ifadelerini kullandı. Öte yandan Biden, İsrailli yerleşimcilere Batı Şeria’daki Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerini durdurma çağrısı yaptı.

SAVAŞ SUÇU SORUŞTURMASI

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) Filistin topraklarındaki soruşturmasına tam destek için işbirliği sözü verdiğini belirterek Gazze’ye insani yardım ulaştırılabilmesi için ateşkes çağrısında bulundu.

Uluslararası Af Örgütü de İsrail ordusunun Gazze’nin güneyine gitmeyenlerin “terör örgütünün suç ortağı sayılacağı” açıklaması ve yardımların güneyde dağıtılmasının, savaş suçu sayılan “zorla yerinden etmeye” yol açtığını kaydetti.