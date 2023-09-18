Hastaneler poligona döndü

Bireysel silahlanma her geçen gün artarak güvenlik zafiyetini bir kez daha ortaya koyuyor. İzmir’de acil servisi basan silahlı bir grup hastaneye ateş açarken, Kilis’te de bir bebek isabet eden kurşunla öldü.

Haber Merkezi

İzmir'de bulunan Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki acil servis bölümünde önceki gün gece saaatlerinde silahlı saldırı olayı yaşandı. İddiaya göre; taraflar arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflardan birkaçı belinden çıkardığı silahlarla birbirlerine ateş açtı. Olayda çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı. Yaralılar, olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından sedyeyle acil bölümüne kaldırıldı. Hastanede güvenlik personelinin artırıldığı belirlenirken saldırganların yakalanamadığı belirlendi.

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SES İzmir Şubesi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı etiketleyerek, görüntüyü sosyal medya hesaplarında paylaşarak "Hastaneler poligona döndü" dedi. Söz konusu görüntülere ilişkin Sağlık Bakanlığı ve Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesi yönetimi tarafından ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

KURŞUN BEBEĞE İSABET ETTİ

Bir silahlı olay da Kilis’te yaşandı. Olay dün kentteki bir mahallede çeyiz alma nedeniyle düzenlenen eğlence sırasında meydana geldi. A.K. isimli şahıs pompalı tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar alanda annesi Zeliha Filik'in yanında bebek arabasında uyuyan 7 aylık Bayram Mert Filik ile 11 yaşındaki Hatice Geyyaz ve 5 yaşındaki kuzeni İkra Fatma Geyyaz'a isabet etti. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan 7 aylık bebek, ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Şahinbey Araştırma Uygulama Hastanesine sevk edildi. Tedaviye alınan bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.