Hastaya sağlıkta ek ödeme çilesi

Medikal malzemeler ve ilaçlara ulaşmak hastaların cebinde kara delik açıyor. Bu ürünleri kullanmak zorunda olanlar binlerce liralık fark ücretleri ödüyor. Hastalar “Emekli maaşımızın büyük kısmı ilaçlar ile medikal malzemelere gidiyor. Ömür boyu kullanmamız gereken ürünlere ulaşmak zor” diyor.

Sibel BAHÇETEPE

Yaşadıkları sağlık sorunları nedeniyle hayatları boyutla ilaç, medikal ve tıbbi malzeme kullanmak zorunda kalan hastalar, bu malzemelere binlerce lira fark ödemek zorunda kalıyor. Bazı hastalar ise ekonomik nedenler yüzünden hayati önem taşıyan bu malzemelere ulaşamıyor. Hastaların ortak talebi ise bu malzeme ve ilaçları kendilerine fark ücreti ödemeden alabilmek. Bazı hastalar 7 bin 500 TL emekli maaşının 2 ila 4 bin lirasını rapor ile aldıkları medikal, tıbbi malzeme veya ilaçlarına ödemek zorunda kaldığını söylüyor. Hastalar "Emekli maaşımız ile faturaları mı ödeyelim, kira mı verelim, mutfağa alışveriş mı yapayım yoksa yaşamak için kullanmak zorunda olduğum bu malzeme ve ilaçlarımı alayım?" diyerek yaşadıkları ekonomik sıkıntıları dile getiriyor.

AKP iktidarının her fırsatta övünerek dile getirdiği “ücretsiz sağlık” söyleminin ne kadar boş olduğu her geçen gün daha da belirgin şekilde kendini gösteriyor. Tedavi için özel ya da kamu hastanesine giden yurttaşlar, muayene ücreti, reçete bedeli, reçete katılım payı, muadil ilaç ücreti gibi çok sayıda kalemde ekstradan ödeme yapmak zorunda kalıyor. Özellikle raporlu ilaç ya da tıbbi malzeme kullanmak zorunda kalan hastalar 2-3 ayda bir aldıkları malzemelere binlerce lira fark ücreti ödemek zorunda kalıyor. Kolostomi (dışkıyı içinde toplayan özel torba), ürostomi (içinde idrarın toplanmasını sağlayan özel yapılmış bir torba) gibi medikal malzemeler, rapor ile alınan tansiyon, şeker, kalp gibi hastaların kullandığı ilaçlara yüzlerce hatta binlerce lirayı bulan fark ücretlerinin çıkarılması hastaları mağdur ediyor.

BORCA MI GİREYİM?

Bu hastalardan biri de G.A adlı hasta. Bağırsak kanseri nedeniyle önce kalın bağırsağı, daha sonra ise ince bağırsağı alınan G.A kolostomi torbası ile yaşamını sürdürüyor. Hayati boyunca kullanacağı torbalar için giderek artan ödemeler nedeniyle zorlandığını anlatan G.A. yaşadığı sıkıntıları BirGün'e şu sözlerle anlatıyor:

"Ekonomik krizle birlikte gelen zamlar biz hastaları etkiliyor. Kolostomi torbası bağırsak kanseri nedeniyle bağırsakları dışarı alınan insanların hayatlarını devam ettirmek için kullanması zorunlu bir şey. Ve bu hayati önemdeki malzemeye de sürekli zam geliyor. Geçen aldığımızda 500 küsür TL olan bu malzeme son yapılan zamla Ağustos ayında 875 TL oldu. Şimdi ise 2 bin TL’ye çıktı. Bu bazı hastalarda 4 bin TL gibi rakamlara çıkıyor. Her ay kullanılması gereken bu malzemeyi emekli ve asgari ücretli yurttaşlar nasıl ödeyecek? 7 bin 500 TL emekli maaşı alıyorum, bunun 6 bin TL'si kiraya gidiyor. 2 bin TL’sini kolostomi torbaya nasıl ödeyeyim? Borca mı gireyim. Ben yıllarca çalışıp, vergimi ödeyip emekli oldum. Karşılığında ise devletin benim sağlık giderimi karşılamasını beklerim. Yaşamım boyunca kullanacağım bir torbayı bile verememeleri can sıkıcı. Yaşadığım hastalık bir yana, bir de bu sorunlarla karşılaşmak sürekli morelimi bozuyor."

SAĞLIK HAKKINA ENGEL

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nergis Erdoğan, ilaç, medikal ve tıbbi malzemelerde dışa bağımlı olduğumuzu, döviz kurunun artması ile birlikte bu ürünleri kullananların ödediği fark ücretlerinin de yükseldiğini belirterek, özetle şunları söylüyor: "Bu durum sağlık hakkını engelliyor. Döviz kurunun yükselmesi vatandaşa yansıyor. Devletin bu konuya özel olarak el atması gerekiyor. Gelen zamlar çoğunlukla emekli ve asgari ücretli vatandaşlara sorun yaratıyor. İnsanlar, hayat boyu kullanmaları gereken ilaçları alamıyorlar. 2 bin ila 4 bin TL belki de daha fazla ek ücret ücret ödemeleri lazım. Bu durumda da insanlar açlığa mahkûm bırakılıyor."

İLAÇLAR DA ZAMLANDI

Tıbbi ve medikal malzemelerin yanı sıra ilaçlar da döviz kurundan etkilendi. Temmuz ayında yapılan zamlar sonrası ilaçların fiyatı da arttı. Bu durum yurttaşın ödediği ek ücretlere de yansıdı. Zamlar sonrası bazı ilaçların fiyatları şöyle oldu;

47 TL olan bir ağrı kesici 62 TL’ye

74 TL’lik demir ilacı 96 TL’ye

73 TL olan çocuk antibiyotiği 94,9 TL’ye

109 TL olan bir tansiyon ilacı 141,7 TL’ye

çıktı.