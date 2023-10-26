Kriz ameliyatları da vurdu, iptaller başladı

Kamu hastanelerindeki sorunlar her geçen gün büyüyor. Son günlerde pek çok hastanın ameliyatı erteleniyor. Bunda artan döviz kuru sonrası medikal malzeme ile tıbbi cihaz ihalelerinde yaşanan sorunlar, hekim göçü, hasta yoğunluğu gibi durumların etkili olduğu belirtiliyor.

Ezgi Can CEYLAN

AKP iktidarının her fırsatta övündüğü sağlık sistemi, her geçen gün daha da çıkmaza giriyor. Kamu hastanelerinde randevu çilesi yaşayan yurttaş, tedavi için aylarca sıra beklerken, diğer yandan da ameliyatlarının ertelenmesi sorunu ile karşı karşıya kalıyor. Ne yapacağını bilmeyen ve parası olan hastalar özel hastanelere gitmek durumunda kalırken, maddi gücü olmayan hastalar ise aylar sonrasına atılan ameliyat gününün gelmesini bekliyor.

BİLGİ VERİLMEDİ

Kamu hastanelerinden sağlık hizmeti almak, özellikle hasta yoğunluğunun daha da fazla olduğu büyük kentlerde daha da zor hale geliyor. Bu hastalardan biri de Manisa’da yaşayan 48 yaşındaki H.C. 2020 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde anal fissür (makat çatlağı) ameliyatı olması gereken ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle ameliyatı 2022’ye ertelenen hasta, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Pandemi nedeniyle ameliyatım 2 yıl ertelendi. Sonra tekrar tetkiklerim sil baştan yapıldı. 3 ayda bir hastaneye gittim ve belli başlı tetkikler tekrarlandı. Sonrasında ‘Bir dahaki gelişinizde ameliyat günü vereceğiz’ dediler. Her gittiğimde malzeme eksikliği olduğu gerekçesiyle ameliyatım ertelendi. Tüm bu sürecin ardından 5 ay sonra ameliyatımı oldum. Benim ameliyatım basit bir cerrahi operasyondu, bekledim. Peki bekleyemeyecek olan, durumu ciddi olan hasta ne yapacak?"

İstanbul’da Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi’nde prostat ve mesanede kitle tespit edilen, ameliyat olması gereken 78 yaşındaki A.Y. de ameliyatı ertelenen hastalardan biri. Hasta yakınları, bütün tetkiklerin yapıldığını ancak son tetkik sırasında idrar yollarında enfeksiyon tespit edildiğini, bu nedenle ameliyatın ertelendiği bilgisinin kendilerine verildiğini belirterek, şunları söyledi: "Antibiyotik tedavisine başlandı. Sonrasında hastaneden aranacaktık ancak kimse aramadı. Hastaneyi aradığımızda ‘Cihaz patladı o nedenle ameliyat iptal edildi. Makinenin tamiri 3-4 ay sürecek, şu süreçte ameliyatınız askıya alındı’ denildi. Biz de beklerken tanıdık birilerini bulduk ve ameliyatımızı başka bir hastanede yaptık."

Türk Tabipleri Birliği (TTB) İkinci Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, kamu ve üniversite hastanelerindeki yoğunluk nedeniyle ameliyatlar, poliklinik ve tetkik randevularının aylar sonrasına verildiğini belirterek, "Tüm bunlar sistem kaynaklı bir sorun" dedi.

Doç. Dr. Ali İhsan ÖKTEN

Türk Tabipler Birliği İkinci Başkanı

DOKTOR YOK

Tıbbı ve medikal malzeme sorunlarına da dikkat çeken Ökten, "Sağlık Bakanlığı ve medikal firmalar arasındaki anlaşmazlıklar, ödemelerin alınamaması gibi nedenler yüzünden firmalar malzeme vermiyor, bu nedenle bazı ameliyatlar yapılamıyor. Bazen de tıbbi cihazlar bozuk olabiliyor, ameliyatlar erteleniyor" dedi. Ökten, şöyle devam etti: "Yaşadığımız mevcut sorunlar nedeniyle doktorlar kamuda çalışmak istemiyor. Ya yurtdışına gidiyor, ya emekli oluyor ya da özel hastanelere geçiyor. Bu durum mevcut sıkıntıları daha da artırıyor. Şu an aylar sonrasına verilen randevular var. Böyle giderse yıllar sonraya verilecek; bakanlık bu çalışma koşullarını düzeltmez, hekim açığını kapatmanın yolunu bulamaz yurtdışına göçü engelleyemez ve bu sorunlar sürer."

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KANUN TEKLİFİ

CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Kayıhan Pala, kamu sağlık kuruluşlarına başvuru yapılması durumunda hastalardan katkı/katılım payı alınmaması için kanun teklifi verdi. Pala, “Bu düzenleme sonlandırılmalıdır’’ dedi.