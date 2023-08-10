Hatay'da 'hasarsız' raporu verilen inşaatta göçük: 4 işçi yaralandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yapımı devam eden 3 katlı bir inşaatta meydana gelen göçükte 4 işçi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 2017'de temeli atılan inşaata depremlerin ardından 'hasarsız' raporu verildiği ortaya çıktı.

Çalışma Yaşamı 10.08.2023 16:10 Giriş: 10.08.2023 16:10

Güncelleme: 10.08.2023 16:29 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: İHA