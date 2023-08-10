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Hatay'da 'hasarsız' raporu verilen inşaatta göçük: 4 işçi yaralandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yapımı devam eden 3 katlı bir inşaatta meydana gelen göçükte 4 işçi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 2017'de temeli atılan inşaata depremlerin ardından 'hasarsız' raporu verildiği ortaya çıktı.

Çalışma Yaşamı
  • 10.08.2023 16:10
  • Giriş: 10.08.2023 16:10
  • Güncelleme: 10.08.2023 16:29
Kaynak: DHA
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Hatay'da 'hasarsız' raporu verilen inşaatta göçük: 4 işçi yaralandı
Fotoğraf: İHA

Hatay'da bir inşaatta meydana gelen göçükte 4 işçi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, Dörtyol ilçesi Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Mülkiyeti Dörtyol Belediyesi'ne ait olan ve bir firmayla yapılan kat karşılığı anlaşmayla 2017'de temeli atılan 3 katlı bina projesine, Covid-19 sürecinde ara verildi.

Pandeminin ardından devam edilen çalışmalar, 6 Şubat depremlerinden sonra yeniden durduruldu.

Fotoğraf: İHA

'HASARSIZ' RAPORU ALINDI

Binaya 'hasarsız' raporu alınmasından sonra, yeniden başlanan çalışmaların sürdüğü inşaatın beton kalıbında çökme meydana geldi.

Dört işçi beton parçalarının altında kaldı. İhbarla şantiyeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin kurtardığı yaralı işçiler, ambulanslarla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Çökmenin, işçilik hatasından kaynaklandığı öne sürüldü.

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