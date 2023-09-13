Hatay’da hekim eksikliği ameliyatları erteletiyor

Maraş merkezli depremlerin üzerinden 7 ay geçmesine karşın Hatay’da bulunan hastanelerin sorunları hâlâ çözülemedi. Kentteki hastanelerin uzman doktor, ekipman ve ödenek eksikliği halk sağlığını tehdit ediyor.

Mustafa BİLDİRCİN

6 Şubat depremlerinin üzerinden geçen süreye karşın depremlerin yarattığı hasar hâlâ giderilemedi. Depremlerden en çok etkilenen kentlerin başında gelen Hatay’daki hastanelerin mevcut durumu, sorunların çözümüne yönelik eylemsizliği bir kez daha gözler önüne serdi. Hatay’da yer alan devlet hastanelerinde uzman doktor, ekipman ve ödenek eksikliği yaşandığı bildirildi. CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, kentteki hastanelerin doktor, branş, ekipman, bütçe, altyapı ve ulaşım sorunlarının belirlenmesi ve çözüm önerilerinin oluşturulması amacıyla Meclis Araştırması açılmasını istedi.

KOŞULLAR HÂLÂ İYİLEŞTİRİLEMEDİ

TBMM Başkanlığı’na sunulan Meclis Araştırması talebinin gerekçesinde özetle şu ifadeler yer aldı: “Depremler sonrası, çevre hastanelerin kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle Samandağ Devlet Hastanesi’nin iş yükü ağırlaşmış, ekipman yetersizliği nedeniyle depremzedelere hizmet vermekte birçok aksaklık yaşanmıştır. Ekipman desteği, uzman doktor, yeterli ödenek ve personelin sağlanmamasından ötürü talepleri karşılayamaz hale gelmiştir. B sınıfı hastanelerde bulunması gereken kardiyoloji, nöroloji gibi branş uzmanları konusunda yetersiz kalınmıştır. Ameliyat koşullarının iyileştirilememesinden dolayı bir süre acil doğum dışında operasyonlar gerçekleştirilememiştir. Seçim dönemine yaklaşılırken büyük bir gösteriş ile temel atma töreni yapılan Defne Devlet Hastanesi’nin yapımı seçimden önce hemen tamamlanmış ancak hizmete girdikten birkaç gün sonra hastaneyi su basmıştır. İlk su baskının üzerinden aylar geçmesine rağmen gerekli önlemlerin alınmaması sebebiyle hastanede tekrar su baskını yaşanmıştır. Halihazırda sayı ve nitelik açısından yetersiz olan ekipmanların su baskınları sonucu zarar görmesi hastanenin hizmet verme olanağını azaltmıştır.”

Depremzedelerin temel sağlık hizmetlerinden yararlanamadığı da vurgulanarak şöyle devam edildi: “Hatay ilindeki hastanelerin doktor, branş, ekipman, bütçe, altyapı ve ulaşım sorunlarının belirlenmesi ve çözüm önerilerinin oluşturulması adına meclis araştırması komisyonu kurulmalı.”