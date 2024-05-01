Hatimoğulları Van'da konuştu: Meydanlarda direnenlere selam olsun

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı Van'da kutladı. Taksim'de direnen yurttaşlara selam gönderen Hatimoğulları, "İşçilerin ve emekçilerin arasındaki dayanışmayı, halkların arasındaki dayanışmayı ortadan kaldırmaya çalışan bu anlayışa karşı bize düşen en büyük görev dayanışmayı daha çok büyütmektir" dedi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda Van'daki kutlamalara katıldı.

İstanbul'daki kutlamalarda Valilik tarafından yasaklanan Taksim Meydanı'na yürümek isteyen ancak polis tarafından engellenen yurttaşlara selam gönderen Hatimoğulları, şunları söyledi:

"Selam olsun 1 Mayıs’ı uluslararası birlik ve mücadele günü olarak bizlere, emekçilere, işçilere, yoksullara armağan edenlere! Selam olsun 77 1 Mayıs’ında, Kanlı Kızıl 1 Mayıs’ta yaşamını yitiren bütün canlara! Selam olsun Soma’da, İliç’te iş kazası dedikleri ama esasında iş cinayetinde kaybettiğimiz bütün işçi kardeşlerimize! Buradan binlerce kez selam olsun onlara. AKP; halklara, Kürt halkına, bütün farklı halklar ve inançlara, işçilere, emekçilere, kadınlara, gençlere ve yoksullara hesap verecek. Bugün anayasal hak olan Taksim Meydanındaki kutlamalara yine gaz ve plastik mermilerle müdahale etmişler, yüzlerce gözaltı var. Buradan, Van’dan Taksim’e direnişin ve mücadelenin köprüsünü kurmak için, Taksim direnişini desteklemek için hep birlikte alkış ve zılgıtlarımızla destek olalım."

"BİZE DÜŞEN GÖREV DAYANIŞMAYI BÜYÜTMEK"

Türk ve Kürt işçilerinin derdinin aynı olduğunu ve dayanışmayı büyütmek istediklerini belirten Hatimoğulları, konuşmasına şöyle devam etti:

"Buradan Van’dan Türkiye halkalarına, başta Türk işçi kardeşlerime seslenmek istiyorum. Sizler herhangi bir eylem yaptığınızda o eylemleri kırmak için hemen 'terör' diyorlar. Kürt işçileri ve Türk işçileri birbirinden ayırıyorlar. Oysa Kürt’ün, Türk’ün, Arap’ın, bütün hakların ekmeği eşit bir şekilde küçülüyor. Buradan, Kürdistan'ın bağrından Türk işçi kardeşlerimize sesleniyorum. İşçilerin ve emekçilerin arasındaki dayanışmayı, halkların arasındaki dayanışmayı ortadan kaldırmaya çalışan bu anlayışa karşı bize düşen en büyük görev dayanışmayı daha çok büyütmektir. Birlikte aç kalıyor, birlikte susuz kalıyorsak birlikte de mücadele edeceğiz. Onlar savaşa yatırım yaptıkça, bizler savaş için değil barış için bütçe diyeceğiz, barış diyeceğiz."



"YAŞASIN İŞÇİLERİN BİRLİĞİ"



Konuşmasına 1 Mayıs Marşını söyleyerek son veren Hatimoğulları, "İşçi ve emekçilerin dayanışmasıyla, güçlü bir direnişle kapitalizmin beslediği bu iktidarları, bu faşist düzeni bir kağıt gibi elbette eritip gönderebiliriz. Buradan bir kez daha haykırıyoruz: Yaşasın işçilerin direnişi, yaşasın işçilerin birliği, yaşasın halkların eşit kardeşliği! Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum" diye konuştu.