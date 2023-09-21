Hayallerimize pedal çeviriyoruz

Haber Merkezi

Dayanışma Gönüllüleri ve Özgürlüğe Pedal’ın Hataylı depremzede çocuklar için başlattığı "Hatay’a Bisiklet ile Dayanışma" kampanyası kapsamında, bisikletlerin dağıtımı ve bisiklet park istasyon alanlarının açılışı yapılacak. Açılış 22 Eylül Cuma günü, yarın saat 17.00’de İskenderun’nda Hasan Ali Yücel Caddesi’nde bulunan Dayanışma Gönüllüleri ile TMMOB Yaşam Alanı’nda gerçekleştirilecek.

Özgürlüğe Pedal Bisiklet Topluluğunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Hayallerimize giden yol dayanışmadan geçiyor demiştik. Hatay yeniden kurulacaksa bizler de bu kuruluşa bir katkı sunmak istedik. Amaç farkındalığı artırmak, bisikletli ulaşımı özendirmek ve çocukları mutlu etmekti. Zamanı olan herkesi bekleriz" denildi. Kampanyaya ilişkin konuşan Dayanışma Gönüllüleri’nden Halil Ertunç ise şu ifadeleri kullandı: “Hatay’ da ki depremzede çocukların yüzleri gülsün diye bisiklet kampanyası başlattık ancak çocukların yüzleri, güldüğünde hayat emaresi görülür. Bu kampanya yurt içinde ve yurt dışında epey ilgi gördü. Avusturya merkezli 2 farklı STK- İnsani Yardım Vakfı bizi destekledi (HİLSWORK ve MİVA). Maltepe Belediyesi bisiklet göndererek destekte bulundu. Ayhan Kara Vakfı ve HAS Turizm yurt içinden bisikletlerin Hatay’a ulaştırılması konusunda yardımcı oldu. Kampanyayı Özgürlüğe Pedal Bisiklet Topluluğu, Dayanışma Gönüllüleri ile birlikte temmuz ayında başlatmıştı. 22 Eylül Cuma saat 17.00’de kampanyayı İskenderun, Defne ve Samandağ’da, bisiklet dağıtımı ve park alanlarının açılması ile sonlandırıyoruz.”