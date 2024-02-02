Hazırlık yapmadılar, zenginlere çalıştılar

İstanbul’u depreme hazırlayacağını iddia eden iktidar, kamu arazilerini lüks konutlar inşa etmek için kullandı ve yandaş müteahhitlere rant oluşturdu. Projelerdeki villalar ve daireler ise 7 ila 43 milyon TL arasında satıldı.

İsmail ARI

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı AKP’li Murat Kurum, katıldığı bir televizyon programında, “İstanbul'da deprem olursa ülke gider. Terörle mücadele kadar önemli…" dedi. Çıkardığı imar aflarıyla Maraş merkezi 6 Şubat depremlerindeki yıkımın baş sorumlularından olan Kurum, hem Emlak Konut Genel Müdürlüğü hem de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı döneminde İstanbul’daki kamu arazileri üzerine lüks konut projeleri inşa ettirdi. Bu projeler AKP’nin rant politikalarının en net özeti olurken aynı zamanda bu yolla yandaş müteahhitlere de servet aktarıldı.

MASLAK 1453

Kamu arazilerine inşa ettirilen lüks konut projelerinin satış fiyatı ise neredeyse servet değerinde. Emlak Konut’un 2023 Yılı Satış Raporu’nda yer alan bilgilere göre, Maslak 1453 projesinde yer alan bir daire KDV hariç 28 bilyon 333 bin TL’ye satıldı. Bu proje Jandarma Genel Komutanlığı'ndan alınan ve Kuzey Ormanları’nın bir parçası olan araziye yandaş iş insanı Ali Ağaoğlu tarafından inşa ettirilmişti. Lüks konut projesi yurttaşların tüm itirazlarına ve mahkeme kararlarına rağmen tamamlanmıştı.

ÇINARKÖY-ORMANKÖY

Raporda, yapılaşmaya açılan Çekmeköy Kışlası arazi üzerine inşa edilen Ormanköy ile Çınarköy isimli ayrı projenin de satış rakamları yer aldı. Buna göre, Çınarköy projesindeki bir daire ortalama 8 milyon 480 bin TL’ye, bir villa ise 27 milyon 644 bin TL’ye satıldı.

Öte yandan lük konutların inşa ettirildiği inşaat şirketlerine Emlak Konut’un kasasından ise neredeyse bir servet aktarıldı.

YENİ LEVENT

Galatasaray'ın stadına komşu olan ve bölgenin en değerli arazileri arasında gösterilen Sarıyer M. Ayazağa Mahallesi’ndeki polis lojmanlarının bulunduğu arazi de DAP Yapı’ya teslim edildi. Lojmanlar yıkıldı yerine lüks konutlar inşa edilmeye başlandı. Yeni Levent adı verilen projedeki daireler ise geçen yıl ortalama KDV hariç 14 milyon 718 bin TL’ye satıldı.

NEXT LEVEL

Beşiktaş ilçesindeki Barbaros Bulvarı üzerinde yer alan 6 adet askeri lojman binasının bulunduğu arazi, Emlak Konut aracılığıyla 2021’de AKP Milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşi Fatih Erdoğan’ın sahibi olduğu Pasifik Gayrimenkul A.Ş. teslim edildi. Lojmanların yıkılıp lüks konut projesinin inşasına başlanandı. Next Level adı verile projedeki daireler ise ortama 43 milyon 933 bin TL’ye satıldı.