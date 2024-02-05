HBS'den yeni İstanbul anketi: İmamoğlu önde, Başak Demirtaş'ın oyu düştü

HBS Araştırma Şirketi'nin yeni İstanbul anketinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 44.3 puan ile AKP'nin adayı Murat Kurum'un önünde yer aldı. DEM Parti'den aday olması beklenen Başak Demirtaş'ın puanı ise bir önceki ankete göre azalarak 4.4 oldu.

Güncel 05.02.2024 12:21 Giriş: 05.02.2024 12:21

Güncelleme: 05.02.2024 12:45 Kaynak: Haber Merkezi

A- A A+

HBS Araştırma Şirketi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yaptığı yeni anketin sonuçlarını paylaştı. Anket, şubat ayında 2 bin 120 seçmenle yüz yüze görüşme metoduyla gerçekleştirildi. Ankette İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 44.3 puan ile ilk sırada yer aldı. AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum 43.1 puan ile İmamoğlu'nun gerisinde İYİ Parti'nin adayı Buğra Kavuncu 3.1 puanda kaldığı görülürken, Zafer Partisi adayı Azmi Karamahmutoğlu'nun puanı 2'de kaldı. Yeniden Refah Partisi'nin adayının puanı ise 1.4 oldu. BAŞAK DEMİRTAŞ'IN OYUNDA GERİLEME Ankette DEM Parti'nin İstanbul adayına da yer verildi. Partinin İstanbul adayı için ismi geçen Başak Demirtaş'ın 4.4 puanda olduğu görüldü. HBS'nin ocak ayında Başak Demirtaş'ın olası adaylığı üzerinden yaptığı ankette Demirtaş'ın oyu yüzde 5.6 olarak ölçülmüştü. İMAMOĞLU ÖNE GEÇTİ Ocak anketinde Murat Kurum 43.20 puan ile Ekrem İmamoğlu'nun önünde yer almıştı. İmamoğlu'nun puanı ise 42.10 şeklindeydi. Şubat anket sonuçlarına göre, İmamoğlu'nun Murat Kurum'un önüne geçtiği görüldü. İzmir'de şaşırtan seçim anketi: 2 aday arasında 3,5 puan var Yandaş anket şirketinden İstanbul araştırması: İmamoğlu ve Kurum'un oy oranları