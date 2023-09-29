HDP'ye kapatma davası açan Yargıtay Başsavcısı, İYİ Parti'yi ziyaret etti

HDP'ye kapatma davasını açan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, TBMM'de İYİ Parti'yi ziyaret etti.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) hakkında kapatma davası açan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) İYİ Parti grubunu ziyaret etti.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre ziyaretin içeriğine dair bilgi edinilemedi. Ziyaretin ardından İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Şahin’e Meclis kapısına kadar eşlik etti.

ATANDIKTAN 9 AY SONRA KAPATMA DAVASI

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 4 Haziran 2020'de, Yargıtay'da yapılan oylamada 4. olmasına rağmen başsavcı olarak atadığı Bekir Şahin, 17 Mart 2021'de HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi’nde (AYM) dava açtı. İddianame, eksiklikler nedeniyle 31 Mart 2021'de AYM tarafından oy birliğiyle reddedildi. Bunun üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, 7 Haziran 2021'de tekrar dava açtı.

Şahin, 19 Aralık 2022’de ise HDP'ye Hazine yardımının yapıldığı hesaba tedbiren bloke konulmasını talep etti. Talebe ilişkin 5 Ocak’ta kararını veren AYM, HDP’ye yapılması beklenen Hazine yardımına geçici bloke koydu. Daha sonra bloke kararı kaldırıldı.