HDP/YSP sandık kuruyor: Yerel seçimler için adaylık kararını üye verecek

Son seçimlerin ardından özeleştiri sürecine giren HDP ve YSP, yerel seçimlerde aday çıkartıp çıkartmamayı ve aday isimlerini parti üyelerine soracak.

BirGün/ANKARA

Cumhurbaşkanı seçimlerinde aday göstermeyen ve seçimlerin ardından tabanından büyük tepki alan HDP/YSP, yerel seçim öncesine ilişkin tartışmalarını tamamladı. Bu ay ortasında merkezi konferans ile gelecek dönem stratejisini netleştirecek parti, eylül ayının sonundaki YSP kongresinden sonra yerel seçim çalışmalarına yoğunluk verecek.

Yerel seçimlere YSP kurumsal kimliği altında katılacak parti, doğu ve güneydoğu ile batı illerine kuracağı sandıklarla tabanına adayların isimlerini ve aday çıkartıp çıkartmama konusundaki tutumu soracak.

Edinilen bilgiye göre, bini aşkın toplantı ile hem mayıs seçimlerini hem de yerel seçimi ele alan iki parti, yerel seçimlerde Karadeniz illerinde aday çıkarmama kararını aldı. Toplantılardan sonra adaylık konusundaki kararları parti tabanına aldırtma yönünde görüş birliği oluştu. 9-10-11 Eylül tarihlerinde Ankara'da toplanacak Merkezi Konferans'ta karara dönüşmesi beklenen bu görüş doğrultusunda, YSP yönetimi doğu, güneydoğu ve batı illerinde sivil toplum kuruluşlarının da desteği ile “üyeleri için” sandık kuracak.

YSP, kuracağı çift sandık ile hem kentlerinde aday olarak görmek istedikleri belediye başkanını hem de İstanbul, İzmir, Ankara, Adana ve Mersin gibi büyük kentlerde aday çıkarıp çıkarmamayı soracak. Tabanın özellikle batı illerinde aday gösterme kararı alması durumunda parti kendi adayını belirleyecek ve muhalefetin adayını desteklemeyecek. Ancak hem doğu hem de batı illerinde kurulacak sandıklarda parti üyelerinin “ortak adaya destek” kararı vermesi durumunda bu iller için aday belirleme çalışması yapılmayacak.

"HALKI SİYASETE DAHİL EDİYORUZ"

HDP ve YSP’nin üyeleri için sandık kurma kararını BirGün’e değerlendiren YSP Mersin Milletvekili Ali Bozan, "Merkez Konferansımızın alacağı karardan sonra sandık kurulmasının kesinleşmesiyle doğrudan demokrasinin gereğini yerine getireceğiz. Halkımızı doğrudan siyasete dahil ediyoruz" dedi.

Seçimlerin ardından düzenledikleri konferans ve çalıştaylarda seçmenin talebinin doğrudan "karar alıcılık” olduğunu bildiren Bozan, “Yerel seçimlerde aday belirleme yöntemi, tamamıyla halkla yapılan toplantıların ardından ortaya çıkan sonuçtur. Halk adına siyaset yaparken halkın dediği yerde duracağımızı ifade etmiştik. Farklı partilerde farklı yöntemler uygulanabilir ama bizim ortak adaya destek verip vermeyeceğimize de bu kentlerde aday gösterip göstermemize de üyelerimiz karar verecek" diye konuştu.