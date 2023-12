Hedef gösterdiler soruşturma açtılar

Kadir Has Üniversitesi’nde bir grupla ‘ibadethane-ayakkabı’ tartışması yaşayan akademisyene soruşturma açıldı. Hocalarına destek veren öğrenciler, "Bizi tehdit eden kurum ve kişilere göz yummuyor, kabul etmiyoruz" dedi.

Haber Merkezi

Kadir Has Üniversitesi’nde, geçtiğimiz günlerde öğrenciler ve bir akademisyen arasında ‘ibadethane-ayakkabı’ tartışması çıktı. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Oktay Saral'ın hedef aldığı akademisyen Zeliha Gizem Sayın hakkında emniyet tarafından soruşturma başlatıldı. Sayın, Emniyet'ten aranarak söz konusu videoyla ilgili ifadeye çağrıldı. Kadir Has Üniversitesi öğrencileri, akademisyene destek çıktı. Üniversiteye, protesto etmek için gelen bir gruba Kadir Has Üniversitesi öğrencileri, "Türkiye laiktir, laik kalacaktır” sloganlarıyla karşılık verdi. Öğrenciler, “Üniversitelerde bilim hariç hiçbir düşünce pusula edilemez” diyerek ortak bildiri metni hazırladı.

TÜGVA OKUL İÇİN TEHLİKE

Kadir Has Üniversitesi öğrencileri ortak bildiri metninde şu ifadeleri kullandı: “Okulumuz bünyesinde yer alan ibadethane içerisinde yer alan ayakkabılığı kullanmayarak, uyarıları dikkate almaksızın bu basit hususu dahi büyüten kişilerin toplu yaşam alanlarına saygı göstermeyişini desteklememiz mümkün değildir. Bizlere akademik anlamda her türlü bilgiyi vermeye çalışan değerli akademisyenimizin vahim bir açı ile video çekilerek hedef gösterilmesini hiçbir surette kabul etmeyeceğimizi bildirmek isteriz. İlgili hedef gösterme çağrısını yapan ve bu konuda örgütlenme sağlayan TÜGVA ve muadili kurumlar, biz öğrenciler için en güvenilir alanımız olan okulumuzda tehdit yarattığını söylemek kaçınılmazdır. Bizi ve tüm Kadir Has mensuplarını tehdit eden, ötekileştiren ve can güvenliğimiz konusunda endişeye düşüren kurum ve kişilerin aksiyonlarını kabul etmiyor ve göz yummuyoruz. Son olarak bizlere değer katmaktan başka bir gayesi olmayan hocamızın yanındayız ve hocamıza uygulanan psikolojik ve sözlü şiddetin ilgili birimler tarafından soruşturmaya açılmasını ısrarla bekliyoruz.”

∗∗∗

NE OLMUŞTU?

Kadir Has Üniversitesi’nde iddiaya göre ayakkabılık yerine kendi odasının önüne ayakkabıların bırakıldığı öğrenilen akademisyen ile öğrenciler arasında tartışma çıktı. Akademisyen odanın önüne bırakılan ayakkabılardan rahatsızlık duyduğunu belirterek, “Burası ibadethane, seccadenizin üzerine basmıyorum. Kapımın önünde 18 tane ayakkabı, 48 tane çanta olmaması için burada ayakkabılıklar var. Burası herkesin ibadethanesi, burası mescit değil. Odamın kapısının önüne ayakkabı bırakamazsın bunun için ayakkabılık var. Okulun kuralları herkes için var, kapıdan çıkınca kokan ayakkabılarınızı görmek zorunda değilim” dedi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Oktay Saral, akademisyeni sosyal medya hesabından hedef aldı. Saral, “28 Şubat zihniyetinin günümüz hali bu. Mescid mi ibadethane mi diye bir şeyler zırvalamışsınız. Müslümanların da ibadet ettiği alana, tüm ikazlara rağmen ayakkabılar ile girmek anca sizin gibi İslamofobiklerin yapacağı bir davranıştır. ” ifadelerini kullandı. TÜGVA da “Edepsiz ve saygısızca” paylaşımı yaptı.