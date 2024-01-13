Hedef tabanda ittifak

CHP, İstanbul’un 39 ilçesinde de yarışa kendi adayıyla girecek. Parti, “İddiası olmayan yerlerde” ise muhalefet partileri ile taban ittifakı seçeneğini gündeme alacak, bu kapsamda il ve ilçe örgütleri serbest bırakılacak.

Mustafa BİLDİRCİN

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri sürecinde her hafta gerçekleştirdiği Parti Meclisi Toplantıları ile yoğun aday mesaisinde olan CHP, seçim çevrelerinin tamamında yarışa kendi adayıyla katılacak. Muhalefet partileri ile görüşme trafiğini hızlandıran parti, seçim çevresinin özelliğine göre STK’ler ve meslek örgütleri ile de temasta olacak. CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İstanbul’un 39 ilçesinde de aday çıkartılacak.

31 Mart 2019’daki seçimlerde uygulanan ittifakın tabanda devam edeceğini düşünen parti kaynakları, Türkiye’nin iki kutuplu atmosferinin sandığa da yansıyacağını düşünüyor. Bu kapsamda CHP’nin güçlü olduğu yerlerde, muhalefetteki partilerin seçmenlerin CHP adayına oy verebileceği kaydediliyor.

İŞBİRLİĞİ ESAS

CHP kurmayları, tabanda işbirliğini esas alan bir çalışma üzerinde duruyor. Bu kapsamda genel merkezlerin görüşme trafiği devam ederken il ve ilçe örgütlerinin de ittifak konusunda serbest bırakılması düşünülüyor.

ADAYLAR ŞUBAT’TA SAHADA

CHP, Mart 2019’da idaresini aldıkları belediyelerdeki sosyal belediyecilik örneklerini kamuoyuna anlatmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda israfı önleyen, ihalelerde şeffaflığı sağlayan ve kamu yararına olan uygulamaların seçmene anlatılması planlanıyor. CHP’nin başkan adaylarının 10 Şubat itibarıyla resmen sahaya inmesi bekleniyor.

Parti yetkilileri, “CHP aday açıklamakta geç kaldı” eleştirilerinin ise haklılık payı olmadığını ifade ediyor. Yerel seçim kampanyasının 50 günün üzerinde olmasının adayı yıprattığını kaydeden yetkililer, “İyi bir kampanya süreci geçireceğiz. 2019’da, ‘Almak’ hedefiyle hareket etmiştik şimdi ise ‘Büyütmek’ hedefiyle hareket edeceğiz” diyor.

∗∗∗

BU SEÇİMLERDE SARI KART ŞART

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa’da muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi. Özel, burada yaptığı konuşmada enflasyon verilerine dikkat çekerek Türkiye İstatistik Kurumu’nu (TÜİK) eleştirdi. Özel, "TÜİK, Erdoğan’ın bir dediğini iki etmiyor ama esnafı perişan ediyor" dedi.

Ekonomiyi eleştiren Özel, "Bu seçimde gösterilecek bir sarı kart emekçiye sırt dönmenin, yoksulluk sorununu çözmemenin bedelini gösterecek. Bu seçimde gösterilecek bir sarı kart, Erdoğan’a ders olacak" diye konuştu.

Özel, özetle şunları söyledi:

"Bu yerel seçimde enflasyondan şikâyeti olan, maaşından şikâyeti olan ve mevcut belediyeden şikâyet olmayan bu ilçedeki vatandaşlarımızı ‘iktidara sarı kart gösteriyoruz’ demeye davet ediyorum. Bu kadar işsizliğe, enflasyona rağmen iktidar partisi oylarını koruyacak olursa emin olun Türkiye’yi koruyamayacaktır. Bu seçimde gösterilecek bir sarı kart pabucun pahalı olduğunu öğretiyor."

Özel, burada yaptığı konuşmanın ardından Turgutlu Belediyesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni’ne katıldı. Burada da kısa bir konuşma yapan Özel, yılbaşından bu yana yapılan zamlara dikkat çekti. Hayat pahalılığına karşı 14 Ocak Pazar günü Ankara’da yapacakları mitingi anımsatan Özel, yurttaşlara çağrı yaptı.

Özel, "Pazar günü saat 15.00’te Ankara Tandoğan meydanında olacağız. Sana sahip çıkılmasını istiyorsan, kime sahip çıkmak istiyorsan Tandoğan’da gel" diye konuştu.

PARTİLERE MEKTUPLA DAVET

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, siyasi parti liderlerine ve sivil toplum kuruluşlarının başkanlarına yönelik bir mektup kaleme aldı. Özel, herkesi pazar günü gerçekleştirecekleri ‘Anayasa’ mitingine davet etti.

Meclis’te temsil edilen muhalefet partileri liderlerinin yanı sıra SOL Parti ve Memleket partisinin de aralarında bulunduğu siyasi partilerin liderlerine, ayrıca KESK, DİSK, TÜRK İŞ, TMMOB, Birleşik Kamu İş, Türkiye Barolar Birliği’nin de aralarında olduğu çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve meslek örgütünün başkanlarına gönderildi.

"Can Atalay’ın hukuksuz yere cezaevinde bırakılmasının bardağı taşıran son damla olduğu düşüncesiyle..." ifadelerini kullanan Özel herkesi pazar günü gerçekleşmesi planlanan mitinge davet etti.