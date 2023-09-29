Hedefteki şirketlerin yöneticileri değişiyor

Ekonomi Servisi

Türkiye Varlık Fonu (TVF) bünyesinde bulunan ve özelleştirmeleri gündemde olan şirketlerden BOTAŞ ve Turkcell'in genel müdürleri görevden el çektirildi. Görevden almaların gelecek günlerde devam edeceği belirtiliyor.

Seçim sonrası sıcak para arayışı için Körfez turuna çıkan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekonomi yönetimi, çeşitli yatırım anlaşmalarına imza attı. Bu anlaşmalardan bazılarının TVF bünyesindeki bazı şirketlerin satışını öngördüğü iddiaları ortaya atılırken iktidar kanadından herhangi bir açıklama yapılmamıştı. Özelleştirmeleri ve satışı gündemde olan şirketlerden Turkcell ve BOTAŞ'ın yöneticilerinin sürpriz bir şekilde art arda görevden alındı.

14 Eylül'de Turkcell Genel Müdürlüğü'ne atanan Bülent Aksu, görevinde fazla kalamadı. Erdoğan'ın damadı eski Hazine ve Maliye Bakanı olan Berat Albayrak'a yakınlığıyla da bilinen Aksu'nun 10 gün sonra görevden alındı. Gazeteci Fatih Altaylı görevden almayı 'aile içi mesele' olarak nitelendirdi. Altaylı, Turkcell'in yönetim kurulu başkanlığının Bilal Erdoğan'ın yakını Şenol Kazancı'ya geçtiğini, Kazancı'nın Bülent Aksu'dan atamalarla ilgili bazı taleplerde bulunduğunu ve kabul edilmediğini bu nedenle istifasının istendiğini öne sürdü. Altaylı "Anlayacağınız Turkcell’deki mesele sizin, benim meselem değil. Aile içi mesele. Kaybedeni ise Berat Albayrak..." ifadelerini kullandı.

Bülent Aksu

Aksu'nun görevden alınması gündemdeki yerini korurken bir ayrılık haberi de BOTAŞ'tan geldi. BOTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak görev yapan Burhan Özcan emeklilik kararı aldığını açıkladı. Karar BOTAŞ'ın sosyal medya hesabından duyurulurken, Özcan'ın yeni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın isteği üzerine emeklilik kararı aldığı öne sürüldü.

Burhan Özcan

Öte yandan iktidara yakınlığıyla bilinen Kalyon ve Cengiz Holding bünyesinde bulunan İstanbul Havalimanı'nın işletmeci şirketi İGA'nın CEO'su Kadri Samsunlu da görevden alındı. Samsunlu'nun 2021 Aralık'ta Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden Lütfi Elvan'ın Kalyon Holding'in yönetim kurulu başkan vekilliğine getirilmesinden hemen sonra görevden alınması dikkat çekti.