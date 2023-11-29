HEDEP, iktidarın İsrail ile ilişkilerinin incelenmesi için Meclis araştırması talep etti

İktidarın İsrail'e yönelik sert açıklamalarına rağmen askeri ve ekonomik ilişkilerin devam ettiğini belirten HEDEP'li yetkililer, ikili ilişkinin sürmesinin temel nedenlerinin araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılması talebiyle TBMM Başkanlığı'na başvurdu.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç, İsrail’le olan askeri-ekonomik ticari anlaşmaların durdurulması ve bağımlı ilişkinin halen sürmesinin temel nedenlerinin araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılması talebiyle TBMM Başkanlığı'na başvurdu.

Hükümetin İsrail'e yönelik 'terör devleti' tanımlamasına rağmen İsrail’le olan askeri-ekonomik-ticari işbirliğinin devam etmesini hatırlatan HEDEP'in Meclis araştırması gerekçesinde “Terör devleti” denilen İsrail’le özellikle askeri işbirliği anlaşmaları ise gizlilik içerisinde tutulmaya devam edilmektedir" denildi.

7 Ekim'den beri İsrail’e Türkiye’den aralarında yakıt ve çimentonun da bulunduğu 300’e yakın yük gemisi gittiğini aktaran HEDEP'li yetkililer, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en son Almanya ziyaretinde “İsrail’e borçlu olan devletler konuşamıyor” dediği İsrail’le olan bağımlılık ilişkisinin sürdüğünü ve sürdürüleceğini göstermektedir.



HEDEP'in sunduğu dilekçede, İsrail ile olan ikili ilişkinin altında yatan temel nedenlerin meclis araştırması açılarak tüm boyutlarıyla araştırılması talep edildi.