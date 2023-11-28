'Tahir Elçi cinayeti araştırılsın' önergesi AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi

HEDEP Grubu'nun Tahir Elçi cinayetinin tüm yönleriyle araştırılması önergesinin öne alınarak bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi önerisi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Önerge üzerine konuşan CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, “Tahir Elçi cinayetini elbette sadece bir adam öldürme suçu olarak değerlendirmiyoruz. Ülkeyi darbe koşullarına hazırlayan cinayetlerden biridir” dedi.

HEDEP Grubu'nun Tahir Elçi cinayetinin tüm yönleriyle araştırılması önergesinin öne alınarak bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi önerisi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Önergenin öne alınmasına yönelik öneri üzerindre söz alan HEDEP Mersin Milletvekili Ali Bozan, şunları söyledi:

“Tahir Elçi kirli ellerle katledildi. Aramızdan barış özlemiyle ayrıldı. AKP iktidarı tam sekiz yıl önce kameralar önünde işlenen bir katliamın faillerini hala açığa çıkaramadı. Gerçekten AKP iktidarı bu kadar beceriksiz mi? Hayır değil. O dönemin Başbakanı sayın Ahmet Davutoğlu’nun 12 Eylül 2021 tarihli Amed ziyaretinde söylediği bir söz var. 'Tahir Elçi siyasi bir cinayete kurban gitti' dedi. Bu siyasi bir itiraf değil mi? Evet tam da siyasi bir itiraf. Sevgili Tahir Elçi’yi kim öldürdü? İşte tam da bu sorunun cevabını bulmak için bugünkü önergemize evet demenizi bekliyoruz. Eğer gerçekten vicdan sahibiysek, eğer gerçekten gerçeklerin açığa çıkmasını istiyorsak eğer gerçekten kayıp polis kamerasına ait 12 saniyelik kamera kaydının bulunmasını istiyorsak bugün verdiğimiz önergeye evet diyelim.”

“BU ÜLKEDE ADALET, ADALET İSTEYENİN KİMLİĞİNE GÖRE DEĞİŞİYOR”

Öneri üzerine Saadet Partisi Grubu adına Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan da şöyle konuştu:

“Elbette Tahir Elçi cinayetinin üzerinden tam sekiz yıl geçti. Sekiz yıldan beri sürekli kamuoyu oyalandı, aldatıldı. Malesef ki kamuoyunu hiçbir şekilde ikna edici, vicdanları rahatlatıcı bilgiye hiçbir kesim ulaşmadı. Niye? Çünkü bu ülkede adalet, adalet isteyenin kimliğine göre değişiyor. Biz bugün burada Tahir Elçi’yi konuşuyoruz, dün Hrant Dink’i konuşuyorduk belki yarın Sinan Ateş’i konuşacağız. Belki bir başka gün başka isimleri konuşacağız. Burada katilin veya maktulün insan olup olmadığı ne olup olmadığı adalet açısından ele alınmalı. Bu ve benzeri cinayetlerin katilleri, tetikçileri, perde arkasında göz yumanları her kim varsa sonuna kadar gidilmeli, ne gerekiyorsa ceza verilmeli.”

“TAHİR ELÇİ CİNAYETİ, ÜLKEYİ DARBE KOŞULLARINA HAZIRLAYAN CİNAYETLERDEN BİRİDİR”

CHP Grubu adına Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, öneri üzerine şunları söyledi:

“Tahir Elçi cinayetinin sonuçlarını ve nedenlerini doğru değerlendirebilmek için 2015 yılını doğru değerlendirmeliyiz. 2015 yılında Ege Üniversitesi’nde Fırat Çakıroğlu cinayetiyle başlayan ve kasım ayında Tahir Elçi’nin öldürülmesiyle sona eren bir süreç yaşandı. Bu 2015 yılı içerisinde barış hedef alındı ve Tahir Elçi’nin vefatından 7 ay sonra bu ülkede darbe gerçekleşti. Gar Katliamı yaşandı, Suruç’ta barış isteyen insanlarımız üzerine bomba atıldı. Barış sürecini sonlandırmak üzere Ceylanpınar’da polislerimiz katledili. Bütün siyasal cinayetleri sonuçlarıyla beraber düşünmek zorundasınız. Tahir Elçi cinayetini elbette sadece bir adam öldürme suçu olarak değerlendirmiyoruz. Ülkeyi darbe koşullarına hazırlayan cinayetlerden biridir.”