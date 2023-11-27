TMMOB ve TTB'den HEDEP'e ziyaret

TMMOB ve TTB heyetleri, HEDEP'i ziyaret etti.

Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB), Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Genel Merkezi'nde partinin yeni eş genel başkanlarını ziyaret etti.

TMMOB heyetinde; TMMOB Başkanı Emin Koramaz ile yöneticiler Dersim Gül, Selçuk Uluata, Orhan Sarıaltun ve Özden Güngör yer aldı.

TMMOB ziyaretinde, gündemdeki gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

TTB heyetinde ise TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Genel Sekreter Vedat Bulut ve Merkez Konseyi Üyesi Onur Naci Karahancı yer aldı.

TTB ziyaretinde, güncel gelişmelerin yanı sıra TTB’nin yargılanması konusu ele alındı. HEDEP eş genel başkanları, yargılamaya tepki göstererek partinin TTB’nin yanında olacağını söyledi.

HEDEP'ten yapılan açıklamada, meslek odası heyetlerinin, eş genel başkanlara başarı dileklerinde bulundukları aktarıldı.