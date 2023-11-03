HEDEP’ten Bakanlığa tecrit başvurusu

Haber Merkezi

HEDEP Grup Başkanvekillleri Meral Danış Beştaş, Hakkı Saruhan Oluç ve milletvekilleri bugün TBMM basın kapısı önünde basın toplantısı düzenledi. HEDEP’liler, PKK Lideri Abdullah Öcalan’a tecrit uygulandığını belirterek, kendisiyle görüşmek için Adalet Bakanlığı’na topluca başvuracaklarını açıkladı.

HEDEP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "Mutlak bir iletişimsizlik söz konusu. 32 aydır ne aile ne de avukatlar herhangi bir haber alamıyor. Bu durumu insanlık dışı bir gelişme olarak kaydettik aynı zamanda hukuk dışı bir gelişme. Hem ulusal hukuk açısından baktığımızda hem de uluslararası hukuk ve anlaşmalar açısından baktığımızda hiçbir şekilde kabul edilemez bir durumla karşı karşıyayız" dedi.

Oluç'un ardından konuşan HEDEP İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek ise özetle şunları söyledi:

"Sadece 32 aydır Abdullah Öcalan'ın ailesi ve avukatlarıyla görüştürülmeme durumu bir hukukçu olarak söylemek isterim ki bir hukuk skandalıdır, bir yasa dışılıktır. Bir rejim yasa dışına çıkmışsa bu yasa dışılığa karşı meseleyi bu halkın temsilcileri ve Türkiye'de seçmenlerden yasama faaliyeti için yetki alan bütün vekiller bu yasa dışılığa karşı tavır geliştirmelidir.