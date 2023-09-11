Hekim göçü endişe verici boyuta geldi

Yakup DURMUŞ / Adana

Adana Tabip Odası Başkanı Dr. Selahattin Menteş, son 20 yıldır ülkede hekimlik mesleğinin gün geçtikçe daha da değer kaybettiğini vurguyarak "Ülkemizi terk eden hekim sayısında maalesef rekor kırıldı" dedi. Adana Tabip Odası İnsan Hakları Komisyonu önceki günlerde ‘Tuhaf zamanlar; Savaş, göç ve hekimlik’ söyleşisi düzenledi. Moderatörlüğünü Doç. Dr. Feyzi Kurt’un yaptığı söyleşinin açılışında konuşan Dr. Menteş, hekimlere yapılan saldırıların ve hekim göçünün artarak sürdüğünü vurguladı.

ZOR GÜNLER BİZİ BEKLİYOR

Menteş “Pandemiyi, depremi, selleri bir kenara bıraksak bile son 20 yıldır ülkenin geldiği noktada hekimlik mesleği gün geçtikçe değer kaybetti. Ağustos ayında ülkemizi terk eden hekim sayısında maalesef rekor kırıldı. Adana’da bu yıl ‘İyi hal’ belgesi alıp ülkemizi terk eden hekim sayısı 55 civarındadır. Bu sayıya sağlık emekçilerini de katarsak gidişler endişe verici noktaya geldi. TTB bu konuda bir adım attı. Hem ekonomik özlük haklarımız konusunda ne yapabiliriz? Hem de ülkemizdeki sağlık sistemi daha iyi nasıl olur diye çalışmalar yürütüyoruz" diye konuştu. Mücadelenin önemine dikkat çeken Menteş, şöyle devam etti: "Hareketli geçecek günler bizleri bekliyor. Bu zor günleri aşabilmenin sadece bir yolu vardır. O da birlikte dayanışmak ve mücadele etmektir. "

Söyleşiye, Türkiye’nin yanı sıra İngiltere, Avrupa, Çin ve Bulgaristan’da da hekimlik yapan Prof. Dr. M. Cem Terzi de konuşma yaptı. Terzi ise, mülteci ve mülteci benzeri statüdeki insanların dünyada en çok Türkiye’de olduğunu, bunu Pakistan, Lübnan, İran, Etiyopya ve Ürdün gibi ülkelerin takip ettiğini söyledi.