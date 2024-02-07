Hiç unutmadık

Depremin yıldönümünde futbol dünyası yayımladıkları mesajlarla duydukları acıyı paylaştılar. Kulüplerin ortak buluşma noktası ise “Unutmadık... Dayanışma’’ oldu.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için anma mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda, şu ifadelere yer verildi: "5 yaşındaki çocuklar okula başladı, nişanlılar evlendi, askerler tezkere aldı, anneler bebeklerini kucakladı; dile kolay, tam bir sene oldu bugün. Önce 65 ardından 45 saniye içinde olup bitti her şey. Gerisi karanlık, toz ve toprak. Bugün, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin yıldönümü. Acımız hâlâ taze, merhem olmak için gayret büyük. Depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sonsuz sabır, geride kalıp sevdikleri için yaşama tutunmak zorunda olanlara kuvvet diliyoruz. Galatasaray burada, sizi hiç unutmadık ve asla unutmayacağız."

Sarı-lacivertli kulübün anma mesajında ise "Tarihin en büyük felaketlerinden biri olan Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen acı depremin üzerinden bugün tam 1 yıl geçti. Nasıl ki tarihimizin en acı günlerinde yaralarımızı birlikte sarmak için var gücümüzle çalıştıysak, çalışmaya devam edeceğiz. Yitip giden canlarımızı unutmayacak, gelecek hayali kuran çocuklarımızı ve binlerce insanımızı yalnız bırakmayacağız" denildi.

Siyah-beyazlı kulübün yayımladığı açıklamada da şunlar kaydedildi: "Hayatını kaybeden vatandaşlarımızı saygıyla rahmetle anıyoruz. Asrın felaketinin ardından büyük bir dayanışma örneği sergileyerek tek yürek olan aziz milletimize şükranlarımızı sunuyor, ülkemizin bir daha böyle bir felaketle karşı karşıya kalmamasını temenni ediyoruz."

Çok sayıda futbol kulübü deprem mesajı paylaşırken, Trabzospor da yayınladığı mesajında "Bu acıların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz" dileğinde bulunurken Hatayspor "Hayaller enkaz altında kalsa da bu şehrin ışıklarını bir daha yakacağız. 06.02.2023 - 4:17. Unutmayacağız" mesajını paylaştı.

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NEWCASTLE UNİTED CHRISTIAN ATSU’YU ANDI

İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United, Atakaş Hatayspor’da forma giyerken depremde yaşamını yitiren eski futbolcusu Christian Atsu için anma mesajı yayımladı. İngiliz kulübün sosyal medya hesabından depremlerin birinci yıl dönümünde yayımlanan mesajda, "Bir yıl önce ne yazık ki Christian Atsu’yu en trajik koşullarda kaybettik. Newcastle United’daki herkes tarafından sevgiyle anılan inanılmaz bir insandı. Düşüncelerimiz sonsuza kadar Christian’ın ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte" ifadeleri kullanıldı.