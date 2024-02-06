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Premier Lig takımından, depremde hayatını kaybeden futbolcu Atsu için anma mesajı

Premier Lig ekibi Newcastle United, 1 sene önce meydana gelen depremde hayatını kaybeden eski futbolcusu Christian Atsu için anma mesajı yayımladı.

Güncel
  • 06.02.2024 16:58
  • Giriş: 06.02.2024 16:58
  • Güncelleme: 06.02.2024 17:10
Kaynak: Haber Merkezi
Premier Lig takımından, depremde hayatını kaybeden futbolcu Atsu için anma mesajı

Premier Lig ekibi Newcastle United, 6 Şubat'ta meydana gelen depremde Hatay'da hayatını kaybeden eski futbolcusu Christian Atsu için anma mesajı yayımladı. 

İngiliz kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan mesajda şu ifadelere yer veridli:

"Bir yıl önce ne yazık ki Christian Atsu'yu en trajik koşullarda kaybettik. Newcastle United'daki herkes tarafından sevgiyle anılan inanılmaz bir insandı. İyi dileklerimiz sonsuza dek Christian'ın ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte."

31 yaşında hayatını kaybeden Ganalı futbolcu, 2016-2021 yıllarında Newcastle United forması giymişti.

Atsu son olarak Hatayspor'da oynuyordu. 

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