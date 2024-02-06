Suat Kılıç: Deprem bölgesinde yapılanlar yeterli değil

Yeniden Refah Partisi Sözcüsü Suat Kılıç, MYK sonrası basın açıklaması yaptı. Kılıç, deprem bölgesinde konut ihtiyacı açısından yapılması gerekenleri yeterli düzeyde olmadığını söyledi.

Yeniden Refah Partisi (YRP) Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, MYK toplantısı sonrası basın açıklaması yaptı.

6 Şubat'taki Maraş merkezli depremlerin birinci yılı nedeniyle depremde hayatını kaybedenleri anan Kılıç, şunları söyledi:

"Yürekler 1 yıl önce olduğu gibi bugün de yangın yeri. Devlet deprem bölgesinde yaraları sarmaya kalıcı konutlar yapmaya çalışıyor ancak gidildiğinde görünen o ki yapılanlar yapılması gerekenler yanında henüz yeterli değil. Vatandaşlarımızın hayatın normale döndürülmesi yönünde talepleri var. Kamu kurum ve kuruluşlarından beklentimiz kaynakların daha hızlı bir şekilde ulaştırılması."

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki silahlı saldırı hakkında da konuşan Kılıç, "Terör örgütlerinin yerel seçim öncesi Türkiye'yi yeni bir kaos ve karmaşaya sürükleme niyetleri varsa güvenlik güçlerimiz buna mahal vermeyecektir" dedi.