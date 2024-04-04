HSK, Abdullah Zeydan'ın memnu haklarını iade eden mahkemeyle ilgili inceleme başlattı

HSK, yerel seçimde ezici oyla AKP'li rakibini geride bırakarak Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı olarak seçilen DEM Partili Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının iade edilmesine karar veren Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi hakkında inceleme başlattı.

Van'da, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının alinıp iade edilmesine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının iadesine karar veren Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi hakkında inceleme başlattı.

NE OLMUŞTU?

Van'da, 31 Mart'ta gerçekleşen yerel seçimlerde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Adayı Abdullah Zeydan'ın memnu hakları, seçimden 2 gün önce mesai bitimine 5 dakika kala Adalet Bakanlığı'nın itirazı sonucu elinden alınmıştı.

Karara tepki gösteren siyasi parti temcilcileri, hukukçular, demokratik kitle örgütleri ve çok sayıda yurttaş basın açıklaması ve protesto düzenlemişti.

Çok sayıda kentte yapılan eylemlerde aralarında gazetecilerin de olduğu 200'ü aşkın yurttaş gözaltına alındı.

Kamuoyu tepkisinin ardından Zeydan'ın memnu haklarının iadesine karar verilmişti.