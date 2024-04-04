Van'daki irade gaspı: Protestolara katılan 340 kişi gözaltına alındı

Van'daki irade gaspı nedeniyle başlayan protestolarla ilgili 14 ilde düzenlenen operasyonlarda 340 kişi gözaltına alındı.

Van'da seçimi kazanan DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının Adalet Bakanlığı'nın talimatıyla geri alınmasının ardından başlayan protestolarla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde protestolara katılan 340 kişinin eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındığını duyurdu.

Yerlikaya açıklamasında şunları kaydetti:

"Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Van, Diyarbakır, Şırnak, İzmir, Mardin, Batman, Kocaeli, Antalya, Şanlıurfa, Adana, Mersin, Ankara, Bingöl ve Manisa İl Emniyet Müdürlüklerince 'Bozdoğan-20' operasyonları düzenlendi. Van'da yaşanan olaylar başta olmak üzere 14 ilde bölücü terör örgütü (BTÖ) adına kanunsuz sokak eylemleri yapan 340 şüpheli, eş zamanlı olarak düzenlenen 'Bozdoğan-20' operasyonlarıyla yakalandı. Şüphelilerin; terör örgütü adına çöp konteynerleri ve lastikler ile yol kapatarak havai fişek, taş, el yapımı patlayıcı (EYP) ve molotofkokteyli ile kanunsuz sokak eylemleri yaptıkları, güvenlik güçlerimize yönelik taşlı saldırıda bulundukları ve uyarılara rağmen dağılmayarak mukavemet gösterdikleri, BTÖ övücü slogan attıkları, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları, bölücü terör örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyet yürüttükleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi."