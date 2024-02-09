HÜDAPAR, Hizbullahçıları aday göstermeye devam ediyor

Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen HÜDAPAR, Hizbullahçıları aday göstermeye devam ediyor. HÜDAPAR'ın Adıyaman adayı olarak gösterdiği Mustafa Yetiş, örgüt üyeliğinden 10 yıl hapis cezası alırken Kocaeli adayı Mehmet Eşin ise 2011'de bir Hizbullah operasyonunda gözaltına alınarak cezaevine gönderilmişti.

14 Mayıs seçimlerine AKP listelerinden giren ve TBMM'de 3 milletvekili bulunan HÜDAPAR, yerel seçimler için göstereceği adayları açıklamaya devam ediyor.

HÜDAPAR, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Mehmet Eşin ve Adıyaman Belediye Başkan Adayı olarak Mustafa Yetiş'i gösterdi.

Sol Haber'in aktardığına göre HÜDAPAR'ın Kocaeli'nden aday gösterdiği Mehmet Eşin, 2011 yılının ocak ayında İstanbul'da Hizbullah'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan ve Metris Cezaevi'ne gönderilen Eşin, Hizbullah davasının ilk duruşmasında, tutuklu yargılanan diğer 5 sanıkla birlikte tahliye edilmişti.

Eşin, şu anda güncel olarak HÜDAPAR Genel Başkan Yardımcılığı ve Dış İlişkiler Başkanlığı görevlerini yürütüyor.

ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN 10 YIL HAPİS CEZASI

2004 yılında kurulan ve 2012 yılında “Hizbullah'ın amacı doğrultusunda faaliyet gösterdiği” gerekçesiyle kapatılan Mustazaflar ile Dayanışma Derneği'nin (Mustazaf-Der) Kâhta Şube Başkanı Mustafa Yetiş ise 2020 yılında gözaltına alındı.

HÜDAPAR'ın Adıyaman adayı Yetiş, 2011 tarihinde görülen 5'inci duruşmada “örgüt üyeliği”nden 10 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

HÜDAPAR, ay başında da Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na eski Hizbullah Şanlıurfa/Hilvan sorumlusu olarak bilinen Cemal Çınar'ı aday göstermişti.