HÜDAPAR ile DEM Parti arasındaki gerginlik büyüyor: 'Aile dostumuz' ifadesine yanıt

HÜDAPAR Sözcüsü ve Batman Belediye Başkan adayı Serkan Ramanlı'nın, Tuncer Bakırhan için 'aile dostumuz' demesine DEM Parti'den yanıt geldi. DEM Parti'nin açıklamasında, "Kontra güçlerin avukatlığını yapanların partimiz hakkında yaptığı yorum ve değerlendirmeleri reddediyoruz" denildi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ile HÜDAPAR arasında Batman'da çekilen bir fotoğrafla başlayan gerginlik devam ediyor. DEM Parti'nin, Batman Belediyesi Eş Genel Başkan adayı Mehdi Öztütün'ü ihraç etmesi üzerine aynı fotoğraf karesinde yer alan HÜDAPAR'ın Batman adayı ve parti sözcüsü Serkan Ramanlı değerlendirmede bulunmuştu.

Ramanlı, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan 'aile dostumuz' diyerek bahsederken partinin ihraç kararını gözden geçirmesini istemişti.

DEM Parti, Ramanlı'nın sözlerine yazılı açıklamayla yanıt verdi. Açıklamada partinin kararlarını kendi kurullarıyla aldığı vurgulanırken, "Kontra güçlerin avukatlığını yapanların partimiz hakkında yaptığı yorum ve değerlendirmeleri reddediyoruz" denildi.

DEM Parti'nin açıklaması şöyle:

"90’lı yıllarda Kürt halkına karşı işlenen ağır suçların failli, bugün de AKP-MHP iktidarının suç ortağı olan çevreler şimdi de yalan ve iftiralarla toplumun kafasını karıştırmaya çalışıyor. Kontra güçlerin avukatlığını yapanların partimiz hakkında yaptığı yorum ve değerlendirmeleri reddediyoruz. Halkımızın büyük emekler ve ödediği bedellerle var olmuş partimize rota çizmek, akıl vermek hiç kimsenin, hele hele suç çevrelerinin haddi değildir. Partimizin ilkeleri çerçevesinde kendi kurullarında verdiği kararlar, partimizi ve partimize gönül vermiş milyonları ilgilendirir.

'AİLE DOSTUMUZ' SÖZÜ İFTİRADIR

Dezenformasyon, algı yaratma ve çarpıtma merkezi olarak faaliyet gösteren bu yapının bir temsilcisinin Eş Genel Başkanımız Tuncer Bakırhan hakkında ileri sürdüğü 'aile dostumuzdur' sözleri hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır, iftiradır.

Bir siyasi proje olarak yeniden sahaya sürülen bu karanlık yapının geçmişi ve bugünü halkımız tarafından çok iyi bilmektedir. Halka karşı işledikleri suçları bugün de siyasi projeleriyle sürdürenlerin şirin gözükme çabaları nafiledir. Bu çevrelerin halen yoldaşlarımızın rehin tutulduğu Kobanî Kumpas Davasının ortaklarından olduklarını da unutmuş değiliz.

Partimiz ve Kürt halkı 'makul' ve 'meşru' bir ambalajla tekrar aktif hale getirilmeye çalışılan bu yapıya asla prim vermemiştir, vermeyecektir. Kürt halkının mücadelesi, geçmişte bu karanlık yapıların her türlü saldırısına rağmen gelişip bugünlere gelmiştir ve bundan sonra da aynı kararlılıkla büyüyecektir."